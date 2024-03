L’Audax ci prova: "Vincere cambierebbe la nostra posizione"

"Mangiando viene fame e adesso puntiamo a vincere tutte le partite che restano, a cominciare da Calcinaia". Così Andrea Cristelli (nella foto), l’allenatore dell’Audax, alla vigilia della impegnativa trasferta di Calcinaia (valida per la nona giornata di ritorno della divisione regionale 1, ore 18.15) e dopo il successo interno con Grosseto. "Vincendo oggi ci porteremmo in una situazione favorevole, mentre vincendo tutte le cinque partite restanti, finiremmo a 24 punti – continua Cristelli – siamo al rush finale, in coda c’è incertezza, noi siamo avvantaggiati rispetto a Legends e Castelfranco, ma siamo in svantaggio nei confronti di Viareggio e Livorno". I gialloazzurri sono reduci da una prova di carattere contro lo scomodo Grosseto: "siamo andati su, poi sotto e infine l’abbiamo vinta, a dimostrazione che se ci siamo con la testa riusciamo ad essere concreti. Siamo sempre compressi, giochiamo in sei o sette, ma abbiamo trovato l’armonia di squadra, tutti sono importanti ma ci sono giocatori di talento come Lulli, Ramirez e Volpi". In classifica l’Audax occupa l’11esimo posto con 14 punti (7 vittorie e 12 sconfitte), mentre il Calcinaia è quinto con 24 punti (12 vittorie e 8 sconfitte). Al momento (non sono da escludere modifche alla formula del campionato) la salvezza sta quattro punti sopra. All’andata è finita 77-59.

ma.mu.