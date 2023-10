L’assalto alla prevenzione. Settanta visite in tre ore alla Pubblica assistenza

Gli ambulatori del centro medico della Pubblica assistenza di Marina sabato hanno registrato un record di presenze durante le visite gratuite dell’open day, le giornate di prevenzione che l’associazione sta dedicando alla popolazione da quando ha inaugurato la struttura lo scorso anno. Visite gratuite per monitorare lo stato di salute, ma anche per prevenire malattie future grazie ai medici che lavorano nella struttura di via Nazario sauro., Stavolta sono state effettuate più di 70 visite specialistiche nel giro di tre ore.

Una presenza massiccia di pazienti che non ha sorpreso il personale sanitario della struttura, e che ha confermato il numero delle prenotazioni. Gli specialisti impegnati nei controlli gratuiti erano la pneumologa Rigoletta Vincenti, il cardiologo Walter Serra, l’ortopedico Angelo Fascetti e la psicologa Sara Barbera, che hanno lavorato senza sosta per concludere tutti gli appuntamenti e soddisfare gli utenti che si sono presentati nonostante le condizioni meteo avverse. Per i pazienti che nel corso dello screening sono risultate anomalie, sono stati consigliati ulteriori accertamenti consigliando di volgere esami mirati. "La prevenzione – spiega la dottoressa Vincenti, direttore sanitario della struttura – è una priorità. I numeri dell’open day segnalano che la domanda di prestazioni mediche è in aumento e non solo perché la popolazione è sempre più anziana. I controlli hanno registrato una presenza significativa di pazienti sotto i cinquant’anni. Purtroppo i tempi della sanità pubblica oggi sono lunghi. e le strutture private hanno costi che non tutti si possono permettere". La Pubblica assistenza sta pensando a un programma di screening gratuiti, con rotazione di visite specialistiche diverse. "La nostra associazione non ha fini di lucro – spiega il presidente Fabrizio Giromella – i medici che lavorano qui sanno di essere coinvolti anche in un progetto con finalità sociali. Ci piacerebbe poter contare sul sostegno di finanziatori privati, associazioni sensibili al tema della salute e interessate a sviluppare con noi iniziative di prevenzione. L’obiettivo – conclude – è quello di rendere diagnosi e cura accessibili a tutte le fasce della nostra comunità".