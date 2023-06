L’Asl a caccia di professionisti Il nuovo bando

E’ ancora emergenza medici nel distretto delle Apuane, che comprende i comuni di Massa, Carrara e Montignoso. Sulla zona di costa, insomma, manca ancora una copertura sufficiente dei cittadini ed è per questo che l’Asl è stata costretta a bandire un nuovo avviso con cui individuare con urgenza due medici di assistenza primaria di scelta da inserire nella casa della Salute di Montignoso, Massa e Carrara. La precedente graduatoria di disponibilità aziendale che era valida per tutto il 2023 si è già esaurita quindi l’azienda sanitaria è stata costretta a riaprire le domande e l’obiettivo è quello di un "conferimento urgente ed immediato di due incarichi provvisori di medico di assistenza primaria a ciclo di scelta". Tempi stretti, con il termine ultimo per presentare le domande il 19 giugno. Un incarico provvisorio per medici di medicina generale per cercare di dare una risposta all’emergenza. Possono inoltrare domanda solo coloro che sono iscritti all’Ordine dei medici chirurghi al momento della presentazione della stessa e la graduatoria seguirà alcuni ordini di priorità: prima i medici iscritti nella graduatoria regionale di medicina generale valevole per l’anno 2023, poi i medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale 2023. Ancora dopo i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale (i quali, però, potranno svolgere l’incarico provvisorio solo fino al 31 dicembre). A seguire medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31.12.94 e infine anche medici iscritti ai corsi di specializzazione (i quali, però, potranno svolgere l’incarico provvisorio solo fino al 31 dicembre).