"L’asfalto di quella strada è in condizioni pessime: urgente intervenire"

La viabilità sulle nostre strade di montagna, in questo caso l’Appennino, rappresenta da sempre la croce e la delizia di chi vi transita: mentre i motociclisti sono felici di esperimentare l’adrenalina nell’affrontare le tante curve presenti, la pensa diversamente chi, come gli autisti di camion ed altri mezzi pesanti, che al volante ci deve stare parecchie ore tutti i giorni per lavoro. Loro considerano le salite, discese e curve a gomito una seria difficoltà per lo svolgimento della propria professione. Su una cosa però, tutte le categorie di conducenti concordano e non transigono: in quali condizioni si trova il manto stradale. E una segnalazione in merito, circa un problema che si starebbe aggravando, arriva da residenti ed automobilisti che transitano sulla statale 665 ’massese’ in un tratto compreso nel Comune di Comano.

"Ci riferiamo ad un avvallamento presente al Km 85, fra l’abitato di Tavernelle e la zona dove sorgono i ruderi dell’ex Abbazia di Linari – testimoniano alcune persone del posto che quotidianamente percorrono l’arteria- un luogo, un punto dove la strada sta sprofondando –. E’ bene chiarire che, nel 2022, la statale venne pressoché tutta riasfaltata fino al Valico del Lagastrello che permette l’accesso al Lago Paduli ed alla Val d’Enza in provincia di Parma, però in quella località da noi indicata, la strada continua a cedere. Gli addetti ai lavori provvedono ad aggiungere asfalto, ma poco tempo dopo la situazione si ripresenta come in origine. E’ necessario un intervento di consolidamento strutturale - affermano i paesani - in quello specifico luogo sulla ’massese’. La notte vi passano mezzi pesanti: camion carichi di legname, di cereali e c’è il rischio che un bel giorno quel tratto ceda in maniera seria fino a provocare il divieto di transito sulla SS 665. Allora si sarà costretti a passare da Comano, nella vecchia strada e bisognerà quindi raccomandarsi fin da subito a qualche Santo…"

Roberto Oligeri