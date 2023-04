L’arte sofisticata di Roberta Barani "Tutta la vita nei miei ritratti"

L’amore per l’arte sboccia presto nella vita di Roberta Barani, nata a Dakar nel giugno ’82 da da madre senegalese a padre italiano. Fin da piccola, infatti, sviluppa un approccio forte per la ritrattistica dal vivo con la penna. "A 6 anno mio padre mi portò in Liguria, in area sanremese, e dopo alcune vicissitude sono arrivata a Fivizzano perché adottata dalla mia attuale famiglia", racconta di sé Roberta. Che dalla Lunigiana è pronta a sbarcare sabato pomeriggio a Lido di Camaiore con la sua mostra personale: l’appuntamento è alle 18 da Mosaica“.

"Dopo anni, non ricordo precisamente quando, ho deciso di provare con la tecnica a olio, facendo un primo tentativo, che non ho neppure concluso. Non è stato amore a prima vista, poi appena ho capito come usare i colori, è diventata una “passeggiata” – spiega – un modo nuovo di dipingere-camminare, che sto ancora imparando. Ultimamente sto iniziando a trovare un metodo tutto mio, che mi fa lavorare con scioltezza". L’artista rivela di aver ripreso assiduamente, con costanza, "la scorsa primavera, mentre facevo la bidella. L’attività creativa mi aiutava anche col mestiere, perché, onestamente, il pensiero di invecchiare facendo la bidella mi deprimeva. Anche se era bello essere circondata da bambini, sentivo al tempo stesso di buttarmi via, di sprecare qualcosa. Ho pensato che dovevo darmi un’opportunità: concentrarmi su quello che volevo fare nella vita, non soltanto su quello che dovevo fare o su quello che altri volevano che io facessi".

"Alle elementari c’era un’insegnante che fumava come una ciminiera e che una mattina, quando avevo 9 anni, all’affermazione di una sua collega, che riconosceva in me un talento nel disegnare, rispose: col disegno non si va da nessuna parte nella vita! – racconta – Per anni questa frase mi è risuonata nel cervello. Per questo provo ammirazione quando mi capita di ascoltare o leggere esempi di maestri, in ogni ambito, che spronano energie giovani a coltivare un proprio talento, a insistere con disciplina e passione nel percorso più consono alla propria personalità. Il fatto stesso di cominciare a ottenere attenzione e committenze per le mie opere è per me un successo. E anche una rivincita, rispetto a chi mi ha fatto sentire per anni come una persona che non sarebbe mai stata accettata davvero, mai considerata né italiana né senegalese, né carne né pesce...".

Nell’arte di Roberta Barani c’è un desiderio iper realista che contrasta con ciò che non è leggibile, emotività di esecuzioni precise che sanno di mano ferma e una stesura di colore sofisticata. Anima profonda sinonimo di chi sente ciò che va oltre la forma dipinta, un tocco accademico si cela in primo piano senza invadenza con quel giusto distacco sul secondo piano carico di un colore che finge di esser lì per caso.

"Un divenire, un inizio di un percorso. Una continua scoperta, un cruccio. La ricerca della perfezione insieme al gesto spontaneo, la visione di dove un giorno mi porterà il mio sguardo", spiega l’artista fivizzanese.