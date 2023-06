L’arte sinuosa di Fruendi "Così plasmo la realtà"

Si intitola ‘L’anima della scultura’ la mostra dello scultore apuano Mario Fruendi in corso alla galleria D’Atria di vicolo dell’Arancio, atelier aperto con il progetto Carrara Si-cura. Fruendi firma una personale dove il marmo è scolpito in modo essenziale. "L’arte non è solo la rappresentazione della realtà – scrive il curatore della mostra Filippo Rolla –, l’arte può plasmare una sua propria realtà, ed è in questo scenario che l’indagine di Fruendi vuole esprimersi. Attraverso la scultura quello che lui sente e porta dentro di sé, vale a dire quei legami, quelle tensioni, emozioni e sentimenti, quell’umore variabile della vita con cui ognuno di noi tesse le proprie relazioni".

Mario Fruendi ha frequentato la scuola del marmo Tacca in giovane età e lì ha conosciuto Silvio Santini e Paolo Grassi, gli stessi scultori che assieme a lui nel 1971 fondarono lo studio di scultura Sgf di Torano, ancora oggi punto di riferimento per gli artisti di tutto il mondo. E la Sfg, che è l’acronimo dei loro cognomi, è considerata come una comunità eterogenea di artisti, ma anche scultori, artigiani e scalpellini del marmo, che in questo luogo suggestivo trovano un terreno fertile per far circolare liberamente le loro idee, che poi diventano progetti da realizzare. Fruendi negli anni ha saputo costruirsi una fama di livello internazionale, le sue opere sono state esposte al Palazzo Fortuny di Venezia, al Museo Mit di Torino, a Chicago, a Lugano in Svizzera, ma anche in Danimarca. Alcune delle sue sculture appartengono a collezioni private di greci e cinesi, altre a collezioni pubbliche come quelle esposte nei Comuni di Sanremo e Digne les Bains in Francia, o alla galleria ‘Am Lindenplatz’ di Vaduz nel Lichtenstein. "La riflessione di Mario si concentra ed esplora uno spazio vivente sempre in espansione – scrive ancora il curatore Rolla –, e oggi la sua sperimentazione ha una metodologia ben definita. Il blocco di marmo viene tagliato in maniera regolare, ma con differenze di profondità per creare al suo interno quella forma geometrica, come se all’interno ci fossero dei solidi, volutamente ricercata. Un gioco di pieno e vuoto che dà vita al marmo, dove si intreccia il suono della scultura, fatta vibrare da un bastoncino".

Alessandra Poggi