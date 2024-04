L’arte si racconta. Al via le conferenze dell’Accademia

Dalle 16 di oggi l’Accademia ospita la rassegna ‘I racconti dell’arte’, appuntamenti con personalità dello spettacolo e della cultura. Gli incontri organizzati dall’Accademia e curati da Gerardo de Simone (storico dell’arte e docente) coinvolgeranno i docenti di tutte le discipline, e saranno un’occasione di approfondimento per studenti, insegnanti, addetti ai lavori e appassionati d’arte. Ad inaugurare la rassegna oggi pomeriggio ci sarà Marco Paoli, storico dell’arte e presidente dell’Accademia lucchese di scienze, lettere e arti. Paoli dialogherà di ‘Sogni e visioni nell’arte figurativa’ con Marco Ciampolini, storico dell’arte e docente di storia dell’arte moderna. L’immaginario è un aspetto fondamentale dell’arte, e una ricerca che voglia comprenderlo deve coprire un’enorme estensione temporale e geografica. Marco Paoli non si sottrae a questo tentativo offre una panoramica completa del sogno e della visione, partendo dalle pitture rupestri della grotta Chauvet (Francia), attraverso le sculture mesopotamiche ispirate al mito di Gilgamesh e le pitture su papiri dell’antico Egitto. Nell’arte della Grecia antica il tema del sogno si afferma, con i rilievi votivi realizzati per i santuari dedicati agli dei taumaturgici. Mentre domani (sempre alle 16) l’ospite sarà Marco Cardinali, storico dell’arte e docente di storia delle tecniche e del restauro, che assieme ad Annamaria Ducci (docente di storia dell’arte contemporanea) illustrerà ‘La nascita della Technical art history e il ‘sogno’ di una scienza dell’arte’. I prossimi appuntamenti in programma sono per venerdì 19 aprile, alle 16, con Raffaele Ascheri (presidente della biblioteca degli Intronati) con ‘Giacomo Leopardi una biografia non autorizzata’, giovedì 9 maggio alle 14,30 con Eirene Campagna ‘Quale memoria è ancora possibile? Le forme della rappresentazione della Shoah’, venerdì’ 10 maggio alle 16 con la presentazione del libro di Mario Guderzo ‘Antonio Canova, La Maddalena giacente’. E ancora il 14 maggio (alle 11) Federica Fragapane parlerà di ‘Data visualization-Miriana Pin’, il 17 maggio Francesco Caglioti presenta ‘Donatello nel Campanile di Giotto, il 4 giugno (dalle 10 alle 12) in collaborazione con Giovanni Timpani (docente di grafica d’arte, editoria dell’Accademia di Perugia), conferenza e mostra edizioni d’arte ‘Imprint’, il 6 giugno (alle 15) Rinaldo Naldi e Andrea Zezza con ‘Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale’, e il 10 giugno alle 11 Claudia Sciuto e Francesca Sabbatini con ‘Antichità di Luni’.