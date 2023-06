L’arte sacra sposa la tecnologia Sboccia la ’Rosa Mystica’ di Polyviou

‘Una Boccata d’arte’ a Fosdinovo, da domani al 24 settembre. In Toscana è stato scelto questo borgo per il progetto d’arte contemporanea che ogni anno seleziona 20 paesi con meno di 5 mila abitanti in tutta Italia, uno per regione, che accolgono 20 artiste e artisti italiani e internazionali. Vengono invitati a trascorrere un periodo in loco dove realizzano opere in relazione con il territorio e le tradizioni delle comunità locali. A Fosdinovo è arrivato Theodoulos Polyviou di Cipro con il connazionale Loukis Menelaou suo collaboratore.

Il progetto è una video installazione che prende il titolo di ‘Rosa Mystica’. Il nome è riportato sull’altare che è all’interno della chiesa del borgo. "La mia opera - racconta l’artista - si rifà all’ipotesi di mutazione della statua lignea dell’Angelo Annunciante nella Madonna del Rosario. Adornandoli con abiti digitali, il nostro obiettivo è quello di onorare i sistemi di conoscenza propri della comunità di Fosdinovo e di ridefinire il virtuale come un regno spirituale". L’opera digitale si rifà a una teoria popolare che è stata ripresa, studiata e successivamente confermata dall’Università di Pisa. "Nel 1628, la statua di un Angelo Annunciante, scompare da Fosdinovo - spiega il coordinatore del progetto, Gabriele Tosi - Dopo alcuni anni, nel 1676, viene posta un’opera dedicata alla Vergine: la Madonna del Rosario, della Chiesa di San Remigio. La tradizione orale tramanda una particolare teoria secondo cui la statua dell’Immacolata potrebbe essere proprio l’angelo, non perso ma trasformato in Vergine per rispondere a nuove esigenze devozionali".

La video installazione ‘Rosa Mystica’, realizzata con tecniche di scansione e animazione, rappresenta questa versione degli eventi inscenando una mutazione eterna fra i corpi scultorei della vergine e di un angelo che nel ventesimo secolo ha preso il posto di quello perduto. E’ collocata sull’altare della chiesa di San Remigio dove si conserva la statua originaria. Da secoli la comunità di Fosdinovo coltiva un senso di appartenenza mistico attraverso pratiche come vestire le statue, svolgere processioni e partecipare a confraternite". Theodoulos Polyviou vive e lavora a Berlino. Nel 2014 si è laureato in Visual Communication al Royal College of Art di Londra. È cofondatore del project space Koraï di Cipro, che ha diretto per alcuni anni. Ha partecipato a numerose collettive fra cui il Padiglione di Cipro alla Biennale di Architettura di Venezia del 2021. "Con grande piacere - dice la sindaca Camilla Bianchi - Fosdinovo ospita questo progetto, come borgo toscano individuato dagli organizzatori, che ringrazio. La manifestazione di portata internazionale contribuirà ad arricchire l’offerta culturale e turistica di questa estate". Un progetto diffuso su tutto il territorio italiano: un itinerario culturale che di regione in regione promuove il patrimonio costituito dai piccoli centri, per mettere in risalto la storia e le tradizioni locali attraverso l’arte contemporanea.

Un invito al viaggio e alla scoperta attraverso la condivisione di pratiche e linguaggi artistici diversi, con una particolare attenzione alle ultime generazioni. Il progetto d’arte contemporanea è promosso dalla Fondazione Elpis in collaborazione con Galleria Continua e con la partecipazione di Threes. E’ stato ideato nel 2020 da Marina Nissim, in reazione alla pandemia, per dare un segnale di incoraggiamento e creare nuove opportunità di espressione per artisti emergenti e affermati, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e paesaggistico di piccoli centri. L’inaugurazione ci sarà domani alle 19 nella chiesa di San Remigio. L’orario di apertura della mostra è dalle 9 alle 19.

Patrik Pucciarelli