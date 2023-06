L’arte raccontata da Paolo Pratali: le serate alla libreria Bajni

Nuova rassegna nell’antica Libreria di Bajni in via Verdi (di fronte a Palazzo Binelli): ’I segnali del vento’ ovvero dieci mostre curate da Paolo Pratali. La rassegna si inaugura stasera alle 21 e nella serata si vedrà la presentazione, dell’intercalare di esposizioni che ci accompagnano per tutta l’estate e per tutto l’autunno, organizzate e promosse dentro un gesto significativo di rivisitazione didattica e intellettuale. Le pagine sono quelle di due libri scritti di recente dall’artista Paolo Pratali e pubblicati per i tipi di Atelie7 gruppostromboli con la presenza del Museo Ugo Guidi di Forte dei Marmi. ’Il sogno del tempo’, la monografia di quarant’anni di creatività dal 1983 al 2023, un concentrato di segni forme, colori che raccontano il mondo interiore fatto di sapori odori echi e rimandi tra la sofferenza fisica provata e vissuta (di recente) e la liberazione strategica della mente. Intervengono alla serata numerosi ospiti dal filosofo Giuseppe Benelli, giá presidente della Fondazione Bancarella Citta del Libro allo scultore giapponese Yoshin Ogata passando per Andrea Fagioli, Paolo Perfetti, Romano Bavastro, Chiara Grassi, Simone Caffaz, Davide Lambruschi, Miguel Ausili, Giorgio Bolgioni e Rosellina con le sue ’bambole mute’. Ci sarà anche lo chef Alessandro Morelli, vincitore del Bancarella Cucina 2022 con il suo intenso libri ’Il sapore dei sogni’.

E i sogni diventeranno concretamente l’azione primaria della serata che ci propone una breve riflessione di viaggio attraverso ’il tempo’, la memoria contemporanea. Da martedì 27 la presentazione del secondo libro ’I segnali del vento’: Pratali racconta Giuseppe Capogrossi, 20 foglie dell’artista della scuola romana votato al recupero dei segni primordiali riorganizzati dentro una visione e percorso dove la pittura è gesto concettuale. Il viaggio nella società dei consumi, territori ancora carichi di sostanze vive dove ogni autore è la chiara manifestazione della indigena originalità.