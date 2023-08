L’arte intorno a Pinocchio Continua la festa a Torano

Continua ‘Torano Notte e Giorno’, il paese trasformato nel borgo dei balocchi. Proseguono gli appuntamenti della 25esima edizione della rassegna di arte contemporanea, sotto la direzione artistica di Emma Castè, con sculture, quadri ed installazioni che quest’anno trovano nell’attualità e nella cronaca lo spunto di Carlo Collodi. Il paese degli artisti incanta gli spettatori con libri, teatro, musica, enogastronomia e fuochi d’artificio fino a domenica 13 agosto. Questo weekend sarà dedicato alla musica live a partire da stasera con i Dominoes nella piazza centrale del paese, alle 21, che intratterranno il pubblico con le note dei Pink Floyd, nel 50esimo anniversario dell’album ‘The Dark Side of the Moon’. Si proseguirà domani, sempre alle 21, con la musica degli Zero Follemente Insieme. Poi lunedì, l’appuntamento è sulla scalinata della chiesa alle 21 con lo spettacolo teatrale ‘Agamennone’. L’adattamento da Eschilo e Seneca, sotto la regia di Jacopo Marconi, è interpretato da: Mario Cucurnia, Valeria Farina, Davide Isai Fontani, Leonardo Marselli, Irene Pogioli, Arianna Santini ed Emanuele Cucurnia. A seguire martedì 8, in chiesa dalle 21, l’Exclusive Saxophone Quartet composta da Valentina Renesto, Olga Costa, Francesca Simonelli e Stefano Angeloni terrà un tour musicale con lo spettacolo ‘In viaggio’. Parallelamente nel salotto la presentazione di ‘Storie in Comune Torano’. Mercoledì alle 19,30 avrà luogo l’incontro con Maria Mattei dal titolo ‘Quelle che ci raccontano sono sempre favole?’, un reportage del viaggio a Carrara, nel ricordo di Enzo Marco con le letture dal suo ‘Pinochio’n cararin’. Giovedì alle 22, sarà il momento dell’evento pirotecnico ‘Stelle dal Marmo’ dalle cave Ruggetta. Si proseguirà con ‘Carrararacconta’ venerdì 11 dalle 21 sulla scalinata della chiesa con la prima edizione del viaggio tra i paesi a monte della compagnia teatrale A Ufo con la storia ‘Marmocchio’, racconto di un bambino di marmo. La penultima serata sarà quella di sabato 12, in piazza alle 21, con il concerto dei Kinnara e il loro viaggio nelle canzoni di Fabrizio De Andrè.

A chiudere questa edizione, domenica 13, in piazza la Musica Piano Bar Carlo e a seguire, alle 22.45, la nona edizione del Premio Franco Borghetti. L’ingresso al paese è libero. Per informazioni la pagina Facebook.