L’arte internazionale a Spazio Alber1ca Laetitia Ky realizzerà un’opera in città

di Cristina Lorenzi

Dalla periferia di una capitale africana al successo planetario. Laetitia Ky, un diploma in economia, una passione per le antiche usanze della sua terra, la Costa d’Avorio. Con la sorella cominciò poco più di ventenne ad acconciarsi i capelli con terra e fango, come usavano le sue ave precoloniali e delle sue acconciature fa uno strumento di lotta. Uno studio attento sul linguaggio dei capelli che l’ha portata in poco tempo dalla sua cameretta alla ribalta dei social. E’ qui che la notò Alessandro Romanini, docente all’Accademia di belle arti di Carrara che la volle fra i protagonisti del padiglione della Costa d’avorio che stava curando alla Biennale di Venezia. Oggi alle 18 sarà in città, al San Giacomo, ospite dello Spazio Alber1ca, che dopo aver ospitato i grandi del teatro, adesso apre all’arte internazionale. E lo fa con una scultrice che nel suo tour nei più prestigiosi musei dell’Occidente ha accolto con grande piacere l’invito della presidente Luciana Ceccarelli, portata dal curatore Romanini. Ancora una volta la sinergia fra persone appassionate, fra Accademia e Spazio Alber1ca, fra volontari che vogliono tenere alto il livello culturale cittadino ha fatto centro realizzando nel piccolo circolo culturale un evento di portata mondiale.

"Il successo – racconta Romanini – è stato immediato, tanto che adesso, che sta girando da Londra a Parigi i più grandi musei per raccontare cosa le donne del suo popolo volevano dire con quei capelli, per lottare contro le discriminazioni, per battersi sui diritti delle donne, si sta appassionando alla nostra città. E’ ben felice di conoscere il nostro marmo e ha già in mente un’opera da realizzare nella nostra città che lei giudica unica. Laetitia– ha spiegato Romanini – ha capito al volo le potenzialità di Carrara. Una città piccola da cui è passata la storia dell’arte. Da Michelangelo a Canova, a Cattelan e Kuntz i più grandi sono passati di qui. Per questo lei è particolarmente felice di essere ospite di questa città dove il fermento culturale è alto". E se ne sono accorte da Spazio Alber1ca che organizzato l’incontro hanno già registrato il tutto esaurito per un evento di portata internazionale che altri centri ci invidiano.

"L’arte di Laetitia – ha proseguito il docente – ha aiutato in poco tempo mezzo milione di donne africane che grazie ai suoi messaggi sono riuscite a sentirsi più sicure, ha consolidato quella black beauty con cui ha cominciato ad affermare diritti e battaglie. Farà tappa a Spazio Alber1ca dopo che un suo film è stato presentato alla Berlinale, dopo sfilate a New York e prima di esporre a Napoli, alla Tate modern di Londra, a Parigi".