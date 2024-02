L’Arte in scena. Un ‘Gentileschi’ da super premi

Un’agorà di riflessioni prima ancora che gara di danza e costumi. Sì perché dietro al carnevale organizzato in piazza Gramsci dagli studenti del liceo artistico ‘Gentileschi’ c’è ben più che una semplice parata di maschere, come se ne potrebbero vedere tante in giro per le nostre città. Riprendendo un po’ l’allegoria, come ad esempio nei carri di carnevale viareggini, ogni classe del ‘Gentileschi’ durante l’esibizione è riuscita perfettamente nell’intento di lanciare un messaggio, più o meno velato, su argomenti di attualità, cultura pop, ambiente, e diritti umani.

E’ stato molto difficile anche per la giuria scegliere un vincitore tra le decine di classi che si sono esibite, tutte molto attente a cogliere anche il semplice particolare di una storia, di un evento passato o di argomenti scottanti, per riuscire a far capire il proprio pensiero in un paio di minuti trasformandolo in abiti, brevi coreografie e colorate scenografie. Complimenti sono stati rivolti ai ragazzi della 5A, vincitori della categoria del triennio con ‘Michelangelo ie’ tornat’ in cui è stato rappresentato il viaggio del grande artista verso le Apuane a cui è poi seguito il lavoro in laboratorio e la creazione della sua arte.

Di grande impatto scenico lo striscione esposto dalla classe alla fine dell’esibizione, in cui era scritto ‘Il marmo solo per l’arte’ lanciando un chiaro messaggio su come per i ragazzi sia un materiale da trattare con rispetto, considerato che in teoria potrebbe diventare parte integrante del lavoro di chi adesso in quella scuola ci studia. Questa classe aveva già vinto l’anno scorso, portando in quel caso una rappresentazione sulla Divina Commedia. Ma l’elenco degli spunti forniti potrebbe andare avanti ancora per molto. Come quello de ‘La stanza di Van Gogh’ riprodotta dalla 5B in cui grande risalto è stato dato alla ‘discesa’ verso la pazzia nella mente del pittore olandese, compresa una sorta di partita a scacchi inscenata con il destino.

Ancora ‘Il diritto di migliorare’ della 2B in cui, grazie a un gigantesco televisore, è stata ricostruita la faticosa storia della lotta femminile per la parità dei diritti. Tanti i temi ambientali, dalla salvaguardia degli ambienti marini alla deforestazione. Plauso anche ai ragazzi della 4C che hanno riproposto tanti personaggi dell’universo dei film di Tim Burton con costumi che nulla avevano da invidiare ai ‘professionisti’ del cosplay.