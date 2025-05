L’arte in piazza Palma. Musica, scultura e pittura invadono il centro storico

L’attesa per la kermesse regionale “Festival della creatività“, rivolto a scuole di ogni ordine e grado, è finita. Si alza stamani il sipario sul ricco programma di iniziative che coinvolge gli studenti del liceo artistico e musicale Felice Palma. Si comincia per i primi quattro giorni – da oggi fino a giovedì – con il tradizionale simposio di scultura, dedicato ai giovani del secondo anno.

Come sempre, anche la quinta edizione di “Giovani scultori“ sarà ospitata in piazza Palma con attività sia al mattino che nel pomeriggio. L’orario è il seguente: 9-12.30 per poi riprendere nella fascia 14-17. Nel pomeriggio di giovedì – dalle 16 alle 20 – andranno inoltre in scena le improvvisazioni del gruppo musicale Fiati durante la Prima ’Estemporanea di pittura F.Palma’. In chiusura, il concerto dell’orchestra pop-jazz con inizio alle 21.15. Gran finale nel quinto e conclusivo giorno della kermesse, ovvero venerdì. Per quanto riguarda infatti il simposio di scultura in orario 9-12.30 si svolgerà la consegna dei lavori e la chiusura dell’iniziativa. "Questi eventi mettono al centro del contesto cittadino i ragazzi, circondati da un pubblico che li rinforza nel loro essere", aveva commentato annunciando la partecipazione al festival la professoressa di arti figurative, Patrizia Mannini.

Protagonisti al simposio saranno alcuni alunni delle classi 2°A e 2°B, mentre per quanto riguarda la partecipazione all’Estemporanea di pittura saranno coinvolti alcuni alunni delle classi 1°A, 1°B, e 3°A. La macchina organizzativa della kermesse culturale e artistica, che riporta gli studenti in piazza per esprimere le loro capacità e condividerle con il resto della comunità cittadina, è stata curata dalle professoresse Patrizia Mannini e Chiara Rivieri, che sono state supportate dai docenti Paolo Noto, PierPaolo Della Pina, Alessandro Maggiani e Claudia Leporatti Umberta Bertelloni per il liceo artistico. Mentre invece per il musicale i professori Riccardo Figaia, Claudio Farina, Francesca Corsi.