L’arte in discussione e “Il retro dei monumenti“ di Lisa Parola

“Il retro dei monumenti” è il tema che la storica dell’arte Lisa Parola affronterà nella conferenza in programma sabato alle 18 nell’aula magna dell’Accademia di Belle Arti di Carrara. Un incontro che rientra nel programma pubblico “Ruoli di società: musei, comunità, monumenti” realizzato dal MudaC nell’ambito del progetto “Scolpire il vento” di Francesco Bartoli, vincitore del PAC2021 - Piano per l’Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e commissionato dal mudaC, in collaborazione con l’Accademia. Sono previste conferenze con alcune tra le voci più interessanti della produzione culturale italiana, per affrontare questioni relative al ruolo del museo all’interno delle dinamiche di potere sociali, ma anche in rapporto al territorio, le vicende più recenti che hanno indirizzato l’interesse delle istituzioni attraverso l’adozione di processi partecipativi con la comunità, insieme alla revisione storica del concetto di monumento e di opera, come espressione del fallimento di un sistema culturale. Riflessioni che rappresentano nuove sfide per le istituzioni culturali e sollecitano l’adozione di un approccio contestuale alla storia dell’arte e del patrimonio culturale che tenga conto delle diverse prospettive e interpretazioni intervenute nel corso degli ultimi decenni.

Lisa Parola ha curato progetti di arte pubblica, mostre, campagne fotografiche, workshop e conferenze promuovendo la relazione tra arte, territorio e cittadinanza. È socia fondatrice di un’organizzazione non profit attiva dal 1997 per indagare e sperimentare le potenzialità dell’arte contemporanea nell’ambito della sfera pubblica e sociale. È stata tra i consulenti culturali per la candidatura di Matera Capitale della Cultura 2019, ha collaborato con istituzioni, nel 2022 ha pubblicato ‘Giù i monumenti? Una questione aperta’ (Einaudi). L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Info: 0585-779681.