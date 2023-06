L’arte, il surrealismo e tutto il resto "Dipingo un’indagine della realtà"

di Irene Carlotta Cicora

Venti opere d’arte per andare alla scoperta di ciò che (forse) si cela “Oltre il reale“. Un viaggio con partenza e arrivo alla Galleria Mazzei di Bagnone, dove sabato alle 16 si inaugura la mostra di Federico Maria Sardelli.

Il direttore d’orchestra livornese ed esperto internazionale di Antonio Vivaldi, oltre che pittore e storica matita del “Vernacoliere“, sarà nel borgo lunigianese per il taglio del nastro dell’expo che resterà aperta fino al 31 agosto. "E’ una selezione di opere in parte tematiche, con uno sguardo importante a indagare più che altro il surrealismo – ha detto Sardelli – Io sono sempre realista nella pittura e in generale sono per la realtà: la pittura della realtà. Ma in questo mini-viaggio si va “Oltre il reale“, in cerca di risposte o conferme. Per quanto mi riguarda, tutto ciò che si trova oltre il reale, ovvero quello che siamo portati a vedere nell’arte come i sentimenti, le astrazioni o i sogni e dunque le cose impalpabili e oniriche, in realtà stanno a loro volta dentro il reale. E dunque la rappresentazione di certe cose della realtà già di per sé stimola e contiene tutto ciò che di solito viene attribuito all’astratto: tradotto, il reale basta e avanza". L’immagine che accompagna l’annuncio della mostra è emblematica: "E’ un pesciolino, fine a se stesso. Una delle mie ultime opere – precisa Sardelli – Anche se poi, fermandoci a riflettere, potremmo dire che è il simbolo di Cristo e snocciolare una serie di considerazioni metasifiche significative. Sempre volendo, è però possibile fermarsi solo a notare il fatto che si tratta di un pesciolino: un elemento molto reale". Il tema della mostra è "un’indagine della realtà che può essere fatta astraendosi e ricorrendo a cose anche metafisiche (per esempio c’è un quadro con libri che volano, che sembra una natura morta un po’ speciale) o ricorrendo a un’altra lettura che è poi quella della pittura realistica, tipica di impressionisti e macchiaioli. Se la mostra è fatta per dare delle risposte? No, gli spiegoni e la filosofia li lascio ai critici d’arte e a questo proposito ci sarà all’inaugurazione il critico Davide Pugnana". Il rapporto di Sardelli con la Lunigiana è di lunga data: "Mi ci portava da bambino mio padre Marc, che ha avuto modo di fare qui delle mostre – rivela – Ero al seguito negli anni ’70-’80 degli artisti di “Artegiro“: 15-20 pittori sceglievano un luogo dove ritirarsi a creare per poi fare una mostra finale. Sono venuto spesso sia a Bagnone che a Villafranca e Malgrate. E torno volentieri".