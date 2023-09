L’arte di Iulian e Ovidiu incanta il Mug 2

Un’atmosfera onirica che al ritmo della musica dal vivo stimolava la riflessione e accompagnava le performance di Ovidiu Batista e Iulian Paraschiv, artisti rumeni fondatori del brand ‘Flying dreams in Italy’: nei giorni scorsi sono stati protagonisti di un evento che ha richiamato decine di persone al terzo piano del Mug2 al Museo Diocesano. Un’iniziativa pensata per festeggiare i 10 anni di attività con un vernissage che ha mescolato arti e culture per l’inaugurazione della mostra ‘Flying dreams in Italy’ con le grafiche dell’artista Ovidiu Batista, aperta al pubblico fino al 23 ottobre.

Quattordici le opere esposte, oltre a un disegno realizzato dal vivo nel giorno dell’inaugurazione dell’esposizione. Le tecniche utilizzate sono tre esempi di acquaforte mentre le restanti sono inchiostro su carta e carbone. ‘Flying Dreams in Italy’ rappresenta un approccio concettuali personale dell’artista rumeno ai temi più importanti degli ultimi decenni attraverso una profonda riflessione emotiva sugli elementi socio culturali, politici ed economici della storia recente. In particolare affronta il fenomeno dell’immigrazione e il suo impatto sulla società europea analizzando la perdita delle radici esistenziali, la fusione delle tradizioni e il conflitto sociologico fra identità individuali, familiari e comunitarie. L’ispirazione nasce dalle esperienze internazionali accumulate dall’artista nel suo percorso formativo all’estero, fra cui anche Spagna, Francia e Italia, con l’obiettivo di ispirare le comunità e simboleggia il diritto alla speranza ricordando che ciascuno di noi merita di vedere i propri sogni realizzati: attraverso una visione poetica e simbolistica invita il pubblico ad assimilare il fatto che tutti partecipiamo al fenomeno delle migrazioni, direttamente o meno, perché tutti abbiamo almeno una conoscenza che ha attraversato il mondo alla ricerca di un sogno e di nuove prospettive professionali, emozionali, spirituali e culturali.

L’inaugurazione della mostra è stata accompagnata anche dalla performance dal vivo di Iulian Paraschiv, cofondatore di Flying Art Studio, che ha stupito il pubblico con body painting ed effetti speciali: due modelle trasformate in opere d’arte, proiezioni della natura e del soprannaturale, che hanno incantato il pubblico presente. Nato in Romania ma da 20 anni residente a Massa, è un giovane e apprezzato artista specializzato come truccatore di effetti speciali cinematografici e in make up artist con esperienze in Italia ed Europa. Si è specializzato con un master all’Accademia di belle arti di Carrara. La serata ha visto anche la stampa delle t-shirt d’autore mentre la performance musicale è stata del Count Mascetti Quartet (Paolo Dionisi Vici al sax, Fabio Castronuovo al piano, Stefano Ferrari al contrabbasso e Franco ‘Barry’ Nicoletti alle percussioni).