L’arte di Barotti sbarca a Palazzo Ducale per i “Dialoghi con la città“

Un appuntamento dedicato all’arte e alla cultura, nel cuore del centro storico. A organizzarlo è l’associazione culturale Civitas Apuana che invita tutta la comunità a prendere parte all’evento in programma per il pomeriggio di lunedì a Palazzo Ducale, sede della Provincia, in sala della Resistenza.

L’iniziativa comincerà alle 17 e sarà presente un ospite speciale, ovvero Marco Barotti. Si tratta di un artista multimediale di fama internazionale, che prenderà parte e animerà il terzo evento in calendario per il programma intitolato “Dialoghi con la città“.

Un momento di riflessione e confronto nell’ambito del quale i cittadini che vivono e lavorano altrove, tornano nella loro città di origine per raccontare la loro esperienza ai giovani ed instaurare così con loro un confronto e un dialogo. Da semplice studente di musica a Massa, Marco Barotti è approdato, prima all’Accademia Nazionale del Jazz di Siena, poi a Berlino, dove ha imparato a combinare la sua passione, il suono, con gli altri linguaggi che ha incontrato: dal cinema all’architettura, dalla biologia all’intelligenza artificiale, sempre alla ricerca di un nuovo codice artistico ibrido e multidisciplinare, con il quale oggi, attraverso le sue opere esposte in tutto il mondo, aiutano lo spettatore a riflettere sull’impronta che la società umana sta lasciando nel pianeta.

Intervistato dal giornalista Andrea Vignali, nel corso dell’incontro Marco Barotti ci farà conoscere alcuni tra i suoi lavori più conosciuti dal pubblico internazionale, per spiegare come un’idea possa trasformarsi in un progetto artistico e cosa serve alla creatività per diventare una professione. L’evento è gratuito ed è aperto a tutti, fino ad esaurimento posti. Verrà data precedenza agli studenti che ne faranno richiesta.