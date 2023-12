L’arte del riciclo alla ’Buonarroti’

La scuola media Buonarroti di Marina di Carrara ha ospitato la finale del progetto ‘Upcycling’ alla presenza della sindaca Serena Arrighi, un percorso artistico di recupero e riciclo, inclusivo e sostenibile che ha portato alla creazione di tre pannelli di 3 metri quadrati totali. Il progetto, promosso dalle professoresse Chiara Pisanelli e Ilaria Telara, ha coinvolto come figura guida e tutor esperto l’architetto e artista carrarese Paolo Nicolai, oltre a quasi 320 studenti. Sono stati 40 i chili di plastica riciclata e trasformata da scarto in risorsa. Un pannello è dedicato al tema della violenza contro le donne, Il secondo rappresenta il nuovo logo dell’Istituto comprensivo, scelto dalle scuole primarie Paradiso A e B tra le proposte realizzate dagli studenti delle medie. Il terzo rappresenta le meraviglie paesaggistiche e culturali del territorio. La dirigente scolastica Marcella Bertocchi, nel ringraziare l’architetto Paolo Nicolai, ha sottolineato il grande onore per l’istituto Buonarroti di collaborare con un artista di fama internazionale. "È stato davvero un privilegio creare con i ragazzi il logo della scuola media che io stesso ho frequentato e parlare con loro di arte, riciclo e tanto altro – detto Paolo Nicolai –. Un meraviglioso percorso tra le molteplici personalità di tutti gli studenti che si sono confrontati sui vari temi". Alessandra Poggi