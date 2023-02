L’arte braille incontra le famose statue stele Visita con gli studenti

Si è concluso l’ultimo appuntamento del progetto ‘Arte braille incontra le statue stele’, mirato a sottolineare l’importanza di ’inclusività e accessibilità nell’arte promosso dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti, dall’insegnante liceo artistico Gentileschi Doriana Guadalaxara, dalla dirigente del Provveditorato Donatella Buonriposi e da Francesca Bernardini dell’Uic. I ragazzi della 2C, accompagnati dall’insegnante di arti figurative Gualaxara e da Bernardini, sono stati di nuovo accolti al museo lunigianese, da alcune rappresentanze dell’amministrazione pontremolese come Annalisa Clerici, assessore all’istruzione, e Paolo Parodi del settore disabilità e famiglia. Presente all’evento anche Paolo Pestelli in rappresentanza del museo e di The Plusplanet by Cristoforo.

Gli studenti, oltre a consegnare i disegni in braille delle statue stele ad altezza naturale, eseguiti ad occhi bendati con tecnica puntinata e colori olfattivi, hanno realizzato un fumetto che rappresenta una storia amorosa tra due statue stele. Soddisfazione finale di tutte le istituzioni partecipandi che hanno assicurato nuove collaborazioni, grazie alla disponibilità artistica, creativa e sociale degli studenti che hanno dimostrato grande umanità e solidarietà.

In questi ultimi anni i temi dell’accessibilità e dell’inclusione nell’arte stanno acquistando la dovuta rilevanza a livello mondiale, come dimostrano la Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità del 2010, il Pse pa 2020 per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva e, in ultimo, la convenzione europea di Faro del 2005 sul patrimonio culturale, entrata in vigore in Italia nel 2011. Pensare in modo accessibile significa avere la visione empatica di una società viva che utilizza la gestione del patrimonio culturale come mezzo per sviluppare coesione sociale.