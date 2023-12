L’arrivederci di Babbo e Mamma Natale

Sono partiti in moto Babbo e Mamma Natale, lo hanno fatto in grande stile ringraziando i bambini accorsi ieri in piazza Aranci. Il saluto davanti alla casa di legno è stato un arrivederci al prossimo anno. L’ultima occasione ha richiamato i piccoli per trascorrere del tempo in compagnia degli elfi, animatori cittadini durante il periodo natalizio. In queste settimane migliaia di bambini hanno fatto visita alla casa di Babbo Natale consegnando le loro letterine nell’apposita cassetta, quella dell’ufficio postale degli elfi e partecipando a tutte le attività proposte nella cornice del programma di ‘Massa Natale’.

Un evento organizzato dal Ccn ‘Massa da Vivere’ con "l’obiettivo di realizzare e offrire dei luoghi dove i bambini potessero vivere la magia di questo periodo – racconta la presidente del Ccn, Elisabetta Zanetti –. Questo è stato possibile grazie all’aiuto di tutti i volontari, cittadini e commercianti e il sostegno del Comune. Ma la festa non finisce perché dal 2 al 5 gennaio, in via Cavour, aprirà le sue porte la cucina della Befana". Dopo Babbo e Mamma Natale, ecco la Befana. A dare vita a tutto questo sono stati i commercianti dell’associazione ‘Massa da Vivere’ autori dei luoghi del Natale con il sostegno di aziende e associazioni di categoria.