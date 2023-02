"L’area industriale non è stata difesa dal commercio"

L’amministrazione del sindaco Francesco Persiani non ha difeso la zona industriale secondo il presidente del consiglio comunale, ormai ex della maggioranza, Stefano Benedetti. Nel suo ultimo affondo, in ordine di tempo, parla di promesse "disattese" da parte del primo cittadino "per un ulteriore sviluppo del settore nautico e contro eventuali varianti urbanistiche che potessero in qualche modo togliere spazi importanti all’artigianato e all’industria". "Avevamo ritenuto – scive che fosse prioritaria una attività di vigilanza territoriale per evitare dannose speculazioni e quindi la nascita di attività commerciali di media grandezza che potessero aggravare la già pesante crisi economica dei nostri piccoli e medi commercianti locali. Le cose non sono andate in quella direzione e l’attuale amministrazione, omettendo di confrontarsi con alcuni partiti della coalizione, sta tentando di far approvare una variante urbanistica con cambio di destinazione d’uso in zona industriale, proprio dove insiste il polo nautico in forte espansione e con conseguente aumento occupazionale".

Il riferimento è a Sogegross e alla proposta alternativa di Power Marine, il cui ricorso per l’esproprio dell’area è stato bocciato al Tar. Il presidente del consiglio si augura che la variante venga bloccata e rincara la dose sulla "mancanza di controllo territoriale" che a suo dire avrebbe fatto "aumentare il fenomeno degli abusi commerciali come il grande magazzino cinese realizzato in via Catagnina". Benedetti riporta che sarebbero state fatte diverse multe dalla polizia municipale ma "non essendo ancora stato aperto, non sono state assunte ulteriori iniziative" e invita a verificare l’esistenza di altre attività abusive in zona industriale.