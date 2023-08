"L’Arco del Salvatore è da curare e valorizzare"

"Valorizziamo l’Arco del Salvatore, una delle porte rinascimentali della città, trasformata attorno al 1690 in un arco monumentale sulla cui sommità si innestano pinnacoli in marmo bianco di Carrara e una possente statua del Salvatore". Lo chiede il consigliere di Massa è un’altra cosa, Ivo Zaccagna, facendo appello all’amministrazione comunale: "La costante esposizione al traffico dei marmi apuani e delle altre pietre ha causato la formazione di forti macchie nere ed erbe infestanti che ne deturpano l’immagine. Ad oggi, il ‘portone’ (come viene chiamato dai residenti) è allo stesso tempo uno dei tanti accessi alla città, ma soprattutto è il principale ingresso per i pellegrini che percorrono la Via Francigena. A questo proposito proponiamo l’installazione di una cartellonistica plurilingue che, tramite Qr code, darebbe la possibilità al pellegrino di registrarsi a un portale predisposto che informerebbe, con certezza, sui passaggi effettivi sulla via e doterebbe il viandante di tutte le iniziative e luoghi visitabili in città".