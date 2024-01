L’architetto Lera assicura: "La grande statua di Mosti avrà degna collocazione"

La statua ‘Evoluzione’ dello scultore Alessandro Mosti, conosciuto come Indian, troverà degna collocazione nella futura piazza di fronte al pontile di Marina di Massa. Lo ha confermato l’architetto Tiziano Lera, incaricato dal Comune del restyling dell’area, durante un colloquio con il presidente di Italia Nostra. Bruno Giampaoli gli aveva scritto proprio per avere garanzie sul futuro dell’opera monumentale, "che rappresenta bene l’autore, prematuramente deceduto, e la nostra città con le sue peculiarità date dalla straordinaria sinergia fra mare e Apuane"."L’architetto – dice –mi ha espresso il suo amore e rispetto per tutte le opere storiche e artistiche presenti nel luogo confermando che ne terrà conto e darà la massima visibilità".