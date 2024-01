L’archeologia e il nazismo

Domani alle 18,30 secondo appuntamento con l’archeologia negli incontri organizzati da Spazio Alber1ca nella sede del San Giacomo. L’archeologa Cristiana Barandoni affronterà il secondo appuntamento sul ciclo che si chiama “A cosa serve l’archeologia” approfondendo ’Il nazismo e l’Antichità’. “Il terzo Reich nutrì per l’antichità classica un’autentica venerazione, arrivando a teorizzare l’identità razziale di greci, romani e germani, uniti in una stessa lotta millenaria”: con queste parole Johann Chapoutot teorizza la nascita e la relazione tra nazismo e archeologia: durante l’incontro si affronteranno gli aspetti della falsificazione nazista della storia il cui unico scopo era quello di recuperare un immaginifico passato millenario, strumentalizzato con l’unico scopo di plasmare le vite di milioni di persone, imponendo la visione di un mondo mai esistito se non nella fantasia.

Per prenotazioni contattare la seguente mail: [email protected].