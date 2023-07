L’appello di nonno Stefano: "C’è chi mi porta il giornale?"

Carrara, 24 luglio 2023 – Molti dei giornalisti in attività oggi non erano neanche nati nel 1958. Stefano Laricchiuta ha iniziato a legge La Nazione proprio in quel periodo, da quando si trasferì da Bari per prendere servizio al porto di Carrara, dopo esser arrivato secondo al concorso indetto dalla capitaneria di porto per un posto da comandante pilota (l’esperto locale che coadiuva il comandante della nave nell’attracco).

Non ha mai perso un giorno di lettura del suo amato quotidiano perché "mi serviva a conoscere la realtà che avevo intorno, mi chiamavano lo ’straniero’".

Oggi però il 99enne residente a Nazzano ha bisogno di aiuto. "Vivo in una stradina interna del viale XX Settembre. Fino a poco tempo fa la mia edicolante mi portava il giornale fino a casa, poi per problemi suoi ha interrotto il servizio. Ci sarebbe un’altra edicolante che mi porterebbe il giornale, ma lo lascerebbe in un locale che affaccia sul viale, oltretutto non la mattina presto, ma dopo pranzo. Mi dispiacerebbe abbandonare un rito che mi porto avanti da decenni: caffè e giornale appena sveglio. Dopo pranzo perde tutto il suo fascino...". Una piccola coccola consentita.

"Ho una badante, è vero, ma la prima edicola è a chilometri di distanza. Ho una casa grande, non mi fido molto a stare da solo alla mia età".

Da qui l’appello: "Se c’è un edicolante disposto, durante il suo giro di consegne mattutine, a fare due passi ed entrare nella mia strada per lasciarmelo in giardino sono disponibile a pagare anche un extra. Se ci sono associazioni di volontariato disponibili a farlo ne sarei felicissimo".

Il quasi centenario Laricchiuta ha visto crescere il porto, evolversi, partire con 5 agenzie marittime fino ad arrivare a 34. Conosce i problemi come l’erosione, il dragaggio: i suoi occhi hanno visto arrivare navi da tutto il mondo, scambi commerciali e battaglie sindacali. Dal 1987 è in pensione. Voleva girare il mondo, poi si è sposato a Spezia con Maria Elena. Casi della vita.

Perché è così importante il quotidiano per Laricchiuta? "Mi ha aiutato molto a conoscere Carrara appena sono arrivato. Ricordo che il primo giorno lessi un paio di giornali e scelsi La Nazione: c’erano più articoli di cronaca locale rispetto a altri. Da allora non ho mancato un giorno. Ora sono costretto a farlo...Se non si potrà fare altrimenti, farò un abbonamento".