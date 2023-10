"Lapideo, problemi ancora irrisolti. Più escavazioni e meno lavoratori"

Lapideo, nulla di fatto nonostante la legge. E’ durissimo l’affondo sul tema delle cave del segretario generale Cisl Toscana Nord, Andrea Figaia, che prende in esame soprattutto la situazione di Carrara, visto che Massa ancora naviga a vista sui Piani attuativi dei bacini estrattivi, per provare a fare chiarezza dopo tanti proclami. "Appare chiaro che sia in Regione che a Carrara, la politica attuale e passata, non abbia risolto il problema – ribadisce –. La produzione complessiva lapidea non è minimamente diminuita (la famosa quantità escavata), nessuna cava è stata chiusa per inadempienze (persino Cava Combratta è rispuntata nei Pabe), l’occupazione non è certo aumentata, ma tende in realtà a diminuire a causa del pensionamento dei cavatori, l’argomento ‘filiera’ non è stato nemmeno affrontato, la tracciabilità proposta è stata subito impallinata dal Tar e la regolamentazione municipale dell’articolo 21 partorita senza chiarezza".

La netta diminuzione degli occupati, peraltro, emerge anche dal Monitoraggio annuale del Piano regionale cave pubblicato in esclusiva da La Nazione. "A Carrara, dove viene escavato il 90% del marmo di tutta la provincia, è doveroso prendere atto a seguito degli adempimenti conseguenti all’applicazione della Legge Regionale 35, della sostanziale implosione delle aspettative che l’adozione normativa aveva generato – continua Figaia –. Dopo il percorso regolamentare ispirato dalla Legge, con aspettative sul versante ambientale generate dall’allora assessora regionale Anna Marson (ben presto sostituita), si arrivò al suo termine con una rivisitazione completa delle procedure amministrative a livello comunale. Di fatto una stagione che doveva essere nuova, sia pure con la legge toscana cambiata con leggine e articolini ad hoc, non ha prodotto alcunché di nuovo. La nuova amministrazione e la sua sindaca, mai si è esposta su queste tematiche, arrivando però con una certa rapidità a fare scelte a favore dell’imprenditoria marmifera. Anche sul Art. 21 rimangono aspetti da chiarirsi: chi fa le opere, come e di che tipologia?"

Figaia infine ricorda ancora il tema del 50% della lavorazione in loco come fulcro del ragionamento: "La legge deve essere applicata e la percentuale prevista dalla legge, accettata da tutti, non è rimandabile dopo 8 anni dalla definitiva accettazione".