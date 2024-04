Lapideo e salvaguardia del lavoro: "Il settore è ancora attrattivo"

Come salvaguardare l’occupazione del lapideo. Tanti gli interventi e gli spunti andati in onda mercoledì sera su Noi Tv in tema marmo e tutela dei posti di lavoro nell’area apuo-versiliese. Nel talk show con ospiti il Presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, Agostino Pocai presidente Cosmave il consorzio aziende del marmo della Versilia, Massimiliano Baldini consigliere regionale della Lega e il segretario provinciale Cgil Nicola Del Vecchio, grande risalto è stato dato soprattutto al dualismo tra automazione e forza lavoro classica, con un accenno pure sulla legge 35.

"Il settore sconta una conflittualità da alcuni anni – ha sostenuto Pocai – e non giova agli investimenti. Ci sono problemi di escavazione al monte e rapporti non agevoli con gli enti preposti, più problemi in fase di produzione al piano. Le nuove generazioni percepiscono il settore con un deficit di immagine e ci sono criticità anche a reperire figure in quasi tutti i settori intorno al lapideo". Dichiarazioni su cui però il segretario Del Vecchio ha voluto prendere le distanze, ricordando anzi la necessità di creare politiche per aumentare l’occupazione.

"Affermazioni pericolose – ha risposto – perché dichiarare che il settore non è attrattivo dal punto di vista occupazionale, rischia di portare qualcuno a chiedersi se quel settore debba rimanere in piedi. Vero che il personale è andato a ridursi ma è successo per l’avvento tecnologico. Serve un nuovo equilibrio, con aumento occupazionale e distribuzione della ricchezza. L’applicazione della legge 35 è fondamentale". Legge che impone alle aziende il cinquanta per cento della lavorazione in loco e su cui l’attuale amministrazione di Carrara sta portando avanti il tema. "La sindaca Arrighi ha attenzionato la questione – ha aggiunto Lorenzetti – e riuscirà a portare in fondo la filiera, fondamentale non solo per la tracciabilità, ma anche per la qualità dei prodotti e per il marchio. Per la mancanza di personale, ricordo i numeri in calo di tecnici e professionali rispetto ai licei e ad esempio una scuola come il ‘Tacca’ ha solo 40 ragazzi, eppure trovano tutti subito lavoro, oppure vanno all’università. La filiera va messa insieme tra industria, lavoratori e politica, per creare le condizioni migliori di lavoro, partendo dalla scuola". "Serve un coordinamento tra imprese e territorio – ha commentato Baldini – perché può essere la chiave d’accesso per eventuali modifiche o controlli più efficaci".

Daniele Rosi