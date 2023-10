Lapideo a caccia di fresinatori

Le proposte di lavoro dai Centri per l’impiego di Massa Carrara. Per informazioni e candidature, https:lavoro.regione.toscana.itToscanaLavoro TAPPEZZIERI Per azienda che opera nel settore nautico si ricerca un tappezziere. Preferibile esperienza. Mansioni: taglio, cucito, modelli, montaggio strutture inox, consegna e posa.Possibilità si stabilizzazione. Sede di lavoro Caniparola. Offerta MS-203228

OPERAIO Si ricerca operaio magazziniere per gestione magazzino, ordini, contatti con clienti e corrieri, piegatura lattoneria. Orario part-time su 5 pomeriggi. Età 18-29 anni. Sede di lavoro Pontremoli. Offerta MS-203182

2 OPERAI Azienda specializzata nella produzione di esplosivi ricerca 2 addetti alla produzione. Iniziale contratto a tempo determinato. Sede di lavoro Aulla. Offerta MS-203169 1

IMPIEGATO Studio professionale di consulenza del lavoro cerca addetto con esperienza nelle attività proprie dell’ambito: buste paga, operatività sui contratti, gestione pratiche del personale. Offerta di lavoro a tempo determinato. Sede Massa. Offerta MS-203157

CONSULENTE DEL LAVORO Studio professionale cerca consulente del lavoro laureato e con esperienza, per attività proprie della professione: contrattualistica, gestione personale, buste paga.Sede di lavoro Massa. Contratto a tempo indeterminato. Offerta MS-203155

FRESATORE DI PIETRA Ditta operante nel settore lapideo, impegnata nella segagione, lucidatura, resinatura, ricerca un fresatorelucidatore con minima esperienza. L’azienda è disponibile a valutare anche persone senza esperienza in età di apprendistato (18-29 anni). Sono richiesti: patente B, conoscenze informatiche, lingua inglese di base e disponibilità alle trasferte. A tempo determinato, sede Carrara. Offerta MS-203070