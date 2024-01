L’Antica drogheria Riacci dice basta: "Chi ha passione si faccia avanti"

di Patrik Pucciarelli

Nel 136esimo compleanno dell’Antica drogheria Riacci la famiglia Santucci lascia le redini dell’attività. Sarà anche sul grande schermo lo storico negozio, nato nel 1888 per mano dello svizzero Johan Riach, poi italianizzato in un primo momento Giovanni Reacci e dopo diventato Riacci, come tutt’ora riporta l’insegna della prima drogheria cittadina. Appena entrati il profumo delle spezie ci accompagna in quella che è una vera e propria avventura nella storia. Tra liquori, mobili liberty, caffè, semi e cioccolate, il civico 1 di Corso Rosselli è un concentrato di passione per questo lavoro "fatto di sacrifici, gioie e dolori - racconta la titolare Emanuela Santucci -. Bisogna dedicarci la vita come ho fatto io con mio marito Giancarlo Fidenti, necessario dimenticarsi delle ferie, ma dall’altra parte ci sono le soddisfazioni".

Dietro l’attività si celano racconti e aneddoti, antiche tradizioni ormai scomparse come "la produzione di liquori - prosegue la Santucci -, dove negli scantinati sotto l’attività erano presenti due grandi bidoni che venivano riempiti di alcol da due aperture sulla strada. Una parte di alcol lo utilizzavano per fare appunto i liquori, che io a 14 anni etichettavo per 1 lira a bottiglia, e l’altra parte serviva per sterilizzare gli attrezzi dell’ospedale". Nel 1888 Giovanni Riacci da vita all’attività inserendola nell’attuale fondo dove c’era una pompa di benzina, Riacci unisce il tutto dando la possibilità del rifornimento per i mezzi e vendendo cordami, caffè, liquori e sciroppi.

"Mio babbo faceva il ragazzo di bottega nella drogheria in quel periodo - dice la titolare -, poi quando Riacci si è sentito male lui ha rilevato l’attività, intorno al 1960. Successivamente le mura sono state vendute a una società di Pisa che ha poi rivenduto tutto a lotti e lì la mia famiglia insieme a un socio ha acquistato le mura del fondo e degli scantinati". Passano gli anni nel 1988 muore Augusto Santucci al suo posto subentra la figlia Emanuela che dal 1994 gestisce l’intera attività insieme al marito Giancarlo. Ma dopo più di 30 anni di lavoro i due coniugi hanno raggiunto la pensione "per questo ho deciso di vendere la storica attività - spiega la Santucci -. Non è una questione di mancanza di clientela perché quella c’è e anche in abbondanza, ma siamo stanchi vogliamo goderci la pensione. Cerchiamo qualcuno che possa dedicarsi a questa professione con impegno e passione".

Si muovono dietro al grande bancone di marmo i titolari, Fidenti mostra un quaderno dove negli anni si è appuntato tutti le ricette per fare gli insaccati mentre la moglie si destreggia tra le spezie, quelle usate anche per insaporire il lardo, raccontando delle degustazioni che fino a 15 anni fa venivano fatte all’interno del locale e quel formaggio pecorino invecchiato nelle foglie del Kentucky importato per la prima volta a Carrara. Poi ci sono i thè, le cioccolate e il famoso preparato per la torta di riso prodotto in diversi modi in base alle frazioni della città. "E’ lo scrigno dei sapori e spesso anche dei saperi - scriveva della drogheria Riacci la rivista Gambero Rosso -. Il caffè è preparato con una loro miscela. Per accompagnarlo a colazione c’è una limitata scelta di paste e lieviti. Ma spesso qui si opta per un panino, magari la francesina, o per una focaccina riempita con prosciutto crudo, strolghino o mortadella di Montignoso di Massimo Bacci. Qui trovate tutti i grandi cioccolatieri artigianali, i migliori biscotti, salse, sottoli. C’è anche una bella cantina".

Ad aprile dello scorso anno il regista Brady Corbet ha chiuso le riprese della pellicola ‘The Brutalist’ con il protagonista Adien Brody seduto davanti alla storica drogheria Riacci. Corso Rosselli si è così trasformato in un set cinematografico, blindato per qualche ora tra la curiosità dei passanti. Nel cast anche Guy Pearce, Felicity Jones, Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Alessandro Nivola, Issach De Bankolé e Stacy Martin. "Ci hanno chiesto di mettere a disposizione la nostra attività per la scena finale del film - conclude Giancarlo Fidenti - per noi è stata una bella avventura e lo sarà ancora di più vedere la nostra storica vetrina sul grande schermo".