A febbraio i cittadini della delegazione Massa-Carrara Lucca La Spezia potranno usufruire di 24 visite di prevenzione oncologica gratuita di Fondazione Ant. Appuntamento giovedì 16 al centro medico il Ponticello, via Ponticello Sud, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Per le visite è obbligatoria la prenotazione, telefonando oggi alla sede Ant (0585 040532) dalle 10 alle 12.30 fino a esaurimento posti. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno di tutti i cittadini che non mancano mai di dare il loro contributo con offerte ai nostri banchini e grazie al lavoro dei nostri volontari. La prevenzione salva le vite ed è il miglior approccio per garantire per quanto possibile la salute delle persone. I progetti di prevenzione di Ant hanno un valore in più quest’anno, perché riportano l’attenzione sulla prevenzione oncologica, trascurata nei mesi dell’emergenza Covid-19.