L’Anmig incontra gli studenti: "No al razzismo e all’intolleranza. Facciamo luce sul colonialismo"

Nell’ambito della Giornata della Memoria domani, alle 10, l’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e Fondazione della sezione provinciale di Massa Carrara incontrerà gli studenti del Liceo classico Rossi di Massa e gli insegnanti nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale. "La Giornata – afferma il presidente dell’Anmig Euro Gerini – fu istituita per ricordare da una parte l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz e per non dimenticare la Shoah e dall’altra per ricordare tutti coloro che si opposero, pur in campi e schieramenti diversi, a quel folle progetto di genocidio. La memoria dell’Olocausto deve essere tenuta viva, perché la storia che si dimentica si ripete. L’odio, il razzismo, l’intolleranza producono solo morte e dolore. Ricordare quel giorno e quel periodo vuol dire cercare di capire il perché di tanto orrore, di tante vittime innocenti, del silenzio e di tanta indifferenza da parte di chi sapeva".

"Tuttavia – continua Gerini – stavolta abbiamo pensato di parlare di un argomento molto attuale, pesante come un macigno e gravido di conseguenze sulla nostra vita: colonizzazione e migrazione. A parlarne sarà Bernard Dika. Quando in Italia si parla dell’eredità coloniale dell’Europa si punta il dito su Gran Bretagna o Francia, ma si dimentica volentieri di citare il nostro paese, benché il colonialismo italiano sia stato probabilmente il fenomeno di più lunga durata della nostra storia nazionale. Ma è una storia che non amiamo ricordare, iniziata nel 1882 con l’acquisto della baia di Assab e finita il 1 luglio 1960 a Mogadiscio. L’intento della conferenza è quello di fare i conti col nostro passato per comprendere il presente e costruire meglio il futuro. Lo dobbiamo soprattutto ai giovani, perchè il nostro compito è di trasmettere la conoscenza della storia affinché mantengano la memoria facendosi portatori di pace".