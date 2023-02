Lancio dei sassi dal cavalcavia: colpite le vetture di due apuani

Sono quattro le vittime del lancio dei sassi dal cavalcavia 33 dell’autostrada A 15 a Santo Stefano Magra. Anche una donna di Carrara di 50 anni era a bordo dell’auto colpita dai sassi la notte del 15 febbraio. Le vittime in questo caso sono un uomo di 60 anni nato a Pontremoli e residente a Villafranca Lunigiana e una donna di 50 anni nata e residente a Carrara. Per loro ci sono stati soltanto danni alla vettura e tanto spavento per essere stati oggetto del lancio di sassi e limoni dal cavalcavia. Le altre parti lese sono uno spezzino di 22 anni che era alla guida della Panda e l’amico di 24 anni anche lui spezzino.

Avevano dato subito l’allarme al 112 e all’arrivo delle forze dell’ordine erano stati trovati sull’asfalto sia limoni che sassi. I due si sono poi rivolti al loro avvocato di fiducia, Davide Bonanni, che ha sporto denuncia in procura.

Ora la procura, nello specifico il pubblico ministero Rossella Soffio, ha deciso di nominare un perito, il dottor Giuseppe Dezzani. E poiché lunedì prossimo 27 febbraio in tribunale alla Spezia ci sarà il conferimento dell’incarico, dovendo procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili sui telefonini sequestrati, ha informato le parti offese del procedimento, unitamente ai tre giovani arrestati in flagrante la sera del 15 febbraio grazie al blitz della polizia stradale di Pontremoli e della polizia locale di Santo Stefano Magra: Alessio Melani, 18 anni, residente al Guercio di Lerici difeso dall’avvocato Maurizio Giannarelli, Alessio Leoni, 20 anni, residente a Santo Stefano Magra difeso da Alberto Antognetti e Lorenzo Pratesi, 20 anni, residente a Castelnuovo Magra difeso da Claudio Zadra del foro di Genova.

I tre ragazzi sono attualmente agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

Massimo Benedetti