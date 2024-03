L’analisi di Calabro: "Andava chiusa nel primo tempo"

"Rammarico perché secondo me questa partita nel primo tempo doveva già essere chiusa". Non usa mezze misure l’allenatore della Carrarese, Calabro, intervistato ai microfoni di ’Rete8’ nell’analizzare la gara della sua squadra che per poco non usciva dal campo con un’impresa. La compagine azzurra comunque si prende questo pareggio, consapevole di aver fatto la gara contro una squadra blasonata, che ha impensierito altre sfidanti durante il campionato. Sta di fatto però che la Carrarese adesso si toglie la maschera e affronta tutti con grande determinazione. "Abbiamo fatto una partita importante martedì – prosegue la guida dei marmiferi –. Davanti eravamo corti, quando non ce l’hanno fatta più ho dovuto mettere energie nuove e punte esterne di gamba per poter ripartire. Nel primo tempo poteva finire con tre gol di scarto, con tante occasioni nitide e non ipotetiche. Nel secondo tempo ci siamo abbassati, alla fine ci siamo ripresi e però il 2-2 non si può prendere mai".

"Nel primo tempo sapevamo che che la partita si giocava lì. Dovevamo approcciare subito forte, approfittando delle difficoltà del Pescara. Della Latta di solito gioca più basso, ma con la mancanza di attaccanti di peso avevo bisogno di gente che riempisse l’area di rigore. Simone l’ha fatto molto bene. Dovevamo arrivare a finire il primo tempo con largo vantaggio, anche perché sapevamo di avere difficoltà da gestire".

"La gara di oggi era stata preparata approfittando delle difficoltà dei padroni di casa. Però guardiamo il bicchiere mezzo pieno: il Pescara si è permessa di togliere due attaccanti forti e di metterne altrettanti, noi non ci potevamo permettere di farlo"