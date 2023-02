L’analisi degli alunni della terza C ed E della scuola media Paolo Ferrari

In classe ci siamo domandati in che cosa consista, in concreto, fare una spesa sostenibile e insieme abbiamo scoperto che basta rispettare alcune semplici regole per ottenere questo risultato.

Quali sono queste regole? I canoni da seguire per una spesa sostenibile sono: comprare frutta e verdura di stagione (perché alimenti importati o coltivati nelle serre peggiorano la qualità); preferire prodotti biologici, cioè alimenti nei quali viene limitato o addirittura escluso l’uso di fertilizzanti e concimi chimici; scegliere carne non proveniente da allevamenti intensivi che causano un’importante emissione di anidride carbonica nell’atmosfera oltre che produrre carne di scarsissima qualità; comprare prodotti di filiere che rispettino la sostenibilità dell’ambiente; evitare sprechi di cibo cosí da ridurre l’inquinamento per smaltire i rifiuti; guardare le etichette con attenzione per assicurarsi che un prodotto sia davvero sostenibile per l’ambiente e comprare prodotti con una confezione biodegradabile, facile da smaltire così che il consumatore riesca a fare bene la raccolta differenziata. Questi gesti sono importanti perché possono aiutare a ridurre l’impatto ambientale.

Quest’ultimo è l’impatto della nostra esistenza sul pianeta di cui oggi purtroppo stiamo sovrasfruttando le risorse, il che significa che non avranno il tempo di rigenerarsi per le generazioni future. Esso è anche misurato dall’impronta ecologica e, che lo si voglia o no, ognuno di noi lascia la propria impronta. Ma il problema è che ci stiamo prendendo più spazio di quello che dovremmo prendere, quando invece il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di ridurre al minimo l’impatto ambientale in modo da lasciare spazio alle generazioni future.

Anche se l’impatto ambientale e quindi la nostra impronta ecologica ci sarà sempre ed è quindi inevitabile, perché ognuno di noi consuma prodotti e produce rifiuti. In conclusione, per un’alimentazione sostenibile bisogna fare una spesa adeguata, responsabile e possibilmente a “basso impatto ambientale”. Questa semplice definizione contiene però delle scelte che vanno al di là del semplice acquisto, rappresenta anche uno stile di vita, secondo il quale si è coscienti che ogni propria scelta ha delle conseguenze. Il gesto quotidiano di fare la spesa allora non è più soltanto acquistare prodotti per il proprio fabbisogno ma – soprattutto – può diventare l’occasione per essere grati e rispettosi del pianeta in cui viviamo.