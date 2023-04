Lampada speciale per l’ambulatorio chirurgico donata dall’associazione ‘Cio nel cuore’

Una lampada scialitica per l’ ambulatorio di chirurgia dell’ospedale di Pontremoli è stata donata dall’associazione “Cio nel cuore”, impegnata in molti progetti benefici nel ricordo di Pier Giacomo Tassi. E’ una speciale lampada che non produce ombre, fondamentale in sala operatoria per assicurare una visione chiara e omogenea al chirurgo. La onlus dal 2018 porta avanti iniziative a favore del territorio e in particolare dell’Ospedale di Pontremoli, come segno concreto di riconoscimento per la professionalità e l’impegno del personale sanitario e come continuo stimolo per la direzione Asl affinché assicuri l’efficienza dei servizi in Lunigiana. Oltre a fornire numerosi dispositivi di protezione personale durante la pandemia, Covid, ha donato diverse attrezzature: monitor multiparametrico, elettrocardiografo, saturimetro palmare, apparecchio endoscopico e 7 letti di ultima generazione. La donazione della lampada resa possibile dal sostegno di tanti privati e al 5 per mille, soprattutto dal generoso contributo della comunità succisana in memoria di Walter Marzocchi e Luciana Tonelli Marzocchi. Alla consegna ieri la presidente di ‘Cio nel Cuore’ Antonella Bonvicini, il direttore sanitario Riccardo Gerali, il primario di chirurgia Liano Gia, il dottor Luigi Bertolini, la capo sala Laurence Cocchi, la vicesindaca Clara Cavellini, gli assessori di Mulazzo Lucia Boggi e di Filattiera Giovanni Longinotti, il sacerdote don Sergio Simoncelli per la benedizione.