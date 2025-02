L’amore rapito, il re Akhenaton riabbraccia Meteora

C’era una volta, nel tempo dei tempi, un re, Akhenaton, che con la sua amata e bellissima regina, Meteora, viveva in un maestoso castello nel cuore della Lunigiana, nell’ampia valle del fiume Magra, tra la Liguria e la Toscana. Un giorno, mentre i due con tutta la corte erano nel bosco, Akhenaton si allontanò per una battuta di caccia insieme ai suoi amici. Di nascosto arrivò Aux Cyclades, lo squartatore, che rapì Meteora e fuggì via. Terminata la battuta di caccia, al suo ritorno, il re fu informato del rapimento. Disperato, con i suoi fedelissimi Gufo, il saggio rapace, e Cane, l’amico fedele, si mise alla ricerca della regina. Ma Chien, il cane cadde stecchito come una pera cotta a causa dei Fiori Sdraiati che infestavano il sentiero e con il loro profumo malefico riuscivano a far svenire i malcapitati. Gufo chiese aiuto a Fiamma, la regina del fuoco, che bruciò i fiori; il cane si risvegliò e proseguì il cammino. Seguendo Gufo e Chien, il re arrivò davanti a una caverna ricoperta da rovi. Fiamma bruciò tutto e Akhenaton potè entrare facilmente. Con la sua spada mozzò la testa a Aux Cyclades, e liberò Meteora. Finalmente i quattro tornarono al castello. L’anno dopo, Meteora diede alla luce due gemelli: Robertina e Robertino. Chien fu promosso guardia reale con il compito di vigilare la porta principale delle mura. Gufo si trovò una compagna; nidificarono sulla torre del palazzo e ai piccoli che nacquero, i due gemelli figli della coppia reale, misero il nome di Leda e Cigno.