"L’amministrazione mette in pericolo i lavoratori di Ducatus"

Solidarietà ai lavoratori della Ducatus dalla minoranza consiliare di Villafranca. "Con il depotenziamento dei servizi affidati alla Ducatus – scrive –, continua l’opera di distruzione di un progetto nato nel 2009 e sostenuto da un’amministrazione di centro-sinistra, con l’intento di fornire maggiori servizi ai cittadini e, allo stesso tempo, offrire opportunità di lavoro in un paese in cui l’occupazione è sempre stata un grave problema, anche a seguito della chiusura degli unici insediamenti produttivi di Panda e Trada". Dipendenti ridotti da 17 a 7 di cui uno in cassa integrazione a zero ore e per gli altri monte ore settimanale ridotto da 25 a 17. La minoranza sottolinea la preoccupazione per quello che teme sia "un ulteriore passo per il definitivo smantellamento della cooperativa, che porterebbe ulteriori problemi economici e sociali a Villafranca." Stupisce ed è incomprensibile l’atteggiamento dell’amministrazione comunale che da un lato esprime solidarietà ai lavoratori della Ducatus, mentre dall’altro decide di tagliare i servizi affidati alla cooperativa con conseguente riduzione delle già scarse ore attribuite ai dipendenti". Le conseguenze sono buste paga ancora più leggere e "sarà impossibile far fronte ai lavori di manutenzione da eseguire come taglio erba, pulizia strade, cimiteri, opere che i dipendenti hanno svolto puntualmente, nonostante la continua riduzione delle ore retribuite. Ha senso imporre ulteriori sacrifici ai lavoratori e ai cittadini nel tentativo di provare a risolvere i problemi di un bilancio in pre-dissesto, non ancora risanato?".