"L’amministrazione faccia un passo indietro"

Luana Mencarelli ed Elisa Giovannelli condannano "con forza la decisione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Persiani di ignorare il progetto originale del 2021, finanziato dal bando Pnrr, a favore del consumo di suolo di una cosiddetta ‘riqualificazione’ che minaccia l’integrità ambientale e storica del parco. La mancanza di considerazione per le proposte e le preoccupazioni delle associazioni e di molti cittadini e cittadine, che hanno a cuore la conservazione di quell’area, è un segnale preoccupante di prevaricazione rispetto alle esigenze reali dei cittadini e del territorio".

Così le rappresentanti del Movimento 5 Stelle incalzano l’amministrazione e ringraziano tutte le realtà che nei giorni scorsi hanno partecipato al flash mob di protesta davanti ai cancelli chiusi del parco. "Il Movimento 5 Stelle si impegna a supportare attivamente le associazioni e tutti i cittadini e le cittadine che lottano per proteggere il parco dell’ex Colonia Ugo Pisa" continuano e chiedono al sindaco Persiani e alla sua maggioranza "di rivedere le proprie scelte e aprire un dialogo costruttivo con le associazioni e la comunità, per garantire che ogni decisione futura sia presa con la massima considerazione per l’ambiente, la storia e il benessere collettivo".

In conclusione, il M5S Massa ribadisce il proprio impegno per assicurare "che la voce della comunità sia ascoltata e che il parco dell’ex Colonia Ugo Pisa rimanga un tesoro da preservare per le generazioni future e ci uniamo all’appello lanciato dalla consigliera Daniela Bennati durante il presidio, con cui ha invitato ogni partecipante a coinvolgere almeno un’altra persona per allargare quella base di cittadini consapevoli e reattivi così essenziale per il territorio e la comunità".