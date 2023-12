Lame, via il semaforo. Circolazione regolare

Un altro anticipo sulla tabella di marcia da ieri mattina ha segnato la definitiva ripresa del doppio senso di circolazione sulla SP62 delle Lame. Il via libera arrivato da Anas è infatti per tutto il tratto, compreso quello in corrispondenza della curva del Lago dell’Inferno che nelle previsioni iniziali avrebbe dovuto restare a percorrenza alternata fino a domani. Lo ha comunicato il sindaco di Aulla, Roberto Valettini, nel corso della mattinata di ieri: "In anticipo sui tempi previsti, su forte sollecitazione accolta da Anas, è aperto il doppio senso di circolazione". Nel pomeriggio di martedì era già stato tolto il senso unico alternato nella porzione interessata dalla frana caduta nella notte tra sabato e domenica 12 novembre. Niente più semafori e movieri, dunque, e via libera alla regolare percorrenza proprio nel momento cruciale delle festività natalizie. Esprime soddisfazione il sindaco: "Un successo della nostra amministrazione per aver ottenuto l’anticipazione dell’apertura". Un disagio durato poco più di un mese, per tutti coloro che quotidianamente percorrono un tratto nevralgico di collegamento per l’intera Lunigiana con la costa ed il versante ligure. All’opera nei cantieri, gli operai Anas hanno lavorato anche nei fine settimana per agevolare la risoluzione delle criticità di un’intera area geomorfologicamente esposta a erosione e dissesto. Le attività sono terminate con l’opposizione di reti metalliche parasassi di contenimento sulla parete ripulita del versante franoso e la realizzazione di un terrapieno a valle. Imminente anche la firma della Convenzione tra SALT, Anas e Unione dei Comuni per la regolazione delle modalità di concessione dei rimborsi autostradali per il tratto Aulla-Santo Stefano-Ceparana Albiano nel periodo di chiusura del tratto delle Lame decorrente dal giorno della frana.

Michela Carlotti