Lalla, maestra partigiana. Il suo coraggio in un libro

La forza della memoria per lasciare una testimonianza al femminile del coraggio e dello slancio verso la libertà da tutti i totalitarismi. Il libro di Francesco Fantoni “Lalla, maestra partigiana“ (collana Storie dalla cooperativa di comunità Torrano Domani), presentato venerdì scorso alle Stanze del Teatro della Rosa da l’Anpi e Istituto storico della Resistenza col patrocinio del Comune di Pontremoli per ricordare l’80esimo anniversario della Resistenza, ha richiamato una folta platea di pubblico. Sono intervenuti Paolo Bissoli, presidente dell’Isra, Angelo Angella, Caterina Rapetti, la scrittrice Silvia Dai Prà e l’autore. Il libro è la storia, raccontata da un ex alunno di Lalla, di una giovanissima staffetta partigiana che ha messo a rischio la propria vita per portare messaggi da una postazione partigiana all’altra e ha poi raccontato il sacrificio della guerra. Nel dopoguerra Lalla fece l’insegnante elementare dedicandosi all’educazione con passione e competenza, non rinunciando mai a partecipare alle commemorazioni dell’Anpi per onorare la memoria dei caduti. Il libro ricostruisce le missioni della 17enne Lalla. "Riceveva ordini e scritti, medicinali e materiali e li portava alle persone sui versanti della Cisa - scrive Fantoni - in alcuni casi dovette raggiungere a piedi anche località distanti 18 km". Nel dopoguerra Lalla fece l’insegnate elementare. "Sempre pronta a a lanciarsi a capofitto in esperienze didattiche innovative - ha detto il professor Angella - Il vero cruccio di Lalla era l’insuccesso scolastico, per questo il suo impegno didattico era sempre personalizzato su ogni alunno". Ha chiuso l’incontro la nipote Silvia Dai Pra’, insegnante e scrittrice che ha vinto il Premio letterario Dolores Prato-Città di Treia con il libro “I giudizi sospesi“.

