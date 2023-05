L’Alberghiero rilancia Ristorante didattico e ’cena con delitto’ nel Seminario vescovile

Inizia un maggio da incorniciare per l’alberghiero Minuto che pur nella sua veste ‘diffusa’, lontano dalla sede storica nella ex colonia Parmense a Marina di Massa ancora del tutto inagibile dopo il fortunale dello scorso agosto, apre le porte alla città con varie iniziative. E si parte con il progetto più interessante e coinvolgente, quello storico che caratterizza la storia dell’istituto: il ristorante didattico. Da oggi fino al 19 maggio gli studenti delle classi terze e quinte di cucina e di sala saranno impegnati in una vera e propria attività di ristorante aperto alla città. "Quest’anno la novità è legata proprio alla struttura diffusa dell’Alberghiero – spiega la dirigente Silvia Bennati –. Il ristorante sarà aperto in una location suggestiva che è il Seminario vescovile, sede provvisoria, dove abbiamo una parte dei laboratori di sala e cucina. E in caso di bel tempo contiamo di poter ospitare le persone anche nel loggiato. C’è molto entusiasmo fra docenti, assistenti tecnici e ragazzi prima di tutto perché è un progetto storico che coinvolge tutti. Già nei mesi precedenti ci chiamavano per sapere quando sarebbe iniziato e ora ci siamo. Abbiamo iniziato a prendere le prenotazioni e c’è già un numero elevato di richieste". Grande attenzione e ricercatezza sia nel ricevimento che nella preparazione dei piatti: "Un menù curato in tutti i dettagli con diverse possibilità di scelta – prosegue Bennati – garantendo un utilizzo dei prodotti tipici del territorio". Per informazioni e prenotazioni bisogna chiamare il numero 0585 240523 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13.

Ma non è finita. "Mercoledì 17 è in programma un altro evento importante per l’istituto – continua la dirigente – ci lavoriamo da settembre ed è la famosa ’cena con delitto’. Un evento particolare con i nostri studenti della compagnia teatrale del Minuto. Il tema lo sveleremo più avanti. Non ci sarà soltanto la rappresentazione dello spettacolo teatrale ma una cena preparata e servita dai nostri ragazzi. Mettiamo in mostra tutte le competenze e la sede sarà sempre il Seminario vescovile".

La settimana dopo apre poi un altro progetto: "Ma cambiamo sede – evidenzia ancora Bennati –. Il 24 maggio, nel laboratorio MasterLab, faremo una cena interamente organizzata dagli studenti del corso per adulti con protagonista la cucina mediterranea. Da quest’anno abbiamo infatti riaperto il corso per adulti, ex serale, con due classi e un numero molto alto di iscritti e per il prossimo anno scolastico c’è già molto interesse da parte di esterni interessati a iscriversi: il corso va incontro alle esigenze di un’utenza adulta che intende qualificarsi e completare il percorso di studi e avere più opportunità. Nonostante il calo demografico e la generale crisi degli istituti alberghieri stiamo andando bene, anche oltre le difficoltà. Riusciremo a fare 6 classi prime – conclude – con un corso adulti. Inoltre abbiamo 10 quinte in uscita e gli studenti più piccoli stanno organizzando un apericena speciale per salutare i ragazzi in uscita nel convitto a Marina di Massa".

Francesco Scolaro