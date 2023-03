L’agorà In Confartigianato primo incontro con Persiani

Riparte con l’ex sindaco Francesco Persiani, candidato per un ‘bis’ al secondo mandato dopo la sfiducia in consiglio comunale, la rassegna di Confartigianato Massa Carrara Lunigiana intitolata ‘Confartigianato incontra la politica’. Primo appuntamento con l’avvocato Persiani giovedì alle 17.30, intervistato dal giornalista Attilio Papini.

Sarà possibile seguire l’incontro sia in presenza, nella sede provinciale di Confartigianato in via Frassina 65 a Carrara o in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’associazione di categoria. "Una rassegna che vuole essere sin dalla sua prima edizione un momento di confronto, di ‘democrazia’ partecipata da parte dei candidati a sindaco con le imprese, prima di tutto, ma anche con i cittadini - spiega il presidente Sergio Chericoni - un confronto serio e aperto per capire obiettivi ed eventuali punti di convergenza con la visione che l’associazione ha dei problemi e delle soluzioni, della città e dell’economia nel breve, medio e lungo termine". Tanti i punti all’ordine del giorno su Massa: le potenzialità del turismo, il fenomeno dell’erosione legata anche all’infrastruttura portuale di Marina di Carrara anche in vista di un suo potenziamento, l’importanza del settore della nautica all’interno della Zona industriale apuana e in tal senso anche le prospettive per il Consorzio Zia, di cui il Comune di Massa è fra i soci principali anche in vista dell’asta per l’area rimasta libera dell’ex Eaton per la reindustrializzazione. E ancora, il settore del lapideo, con le concessioni tutte a scadenza il 31 ottobre, la crisi infinita del commercio in centro come a Marina e nelle periferie, le potenzialità inespresse del litorale con in prima fila Partaccia e Ronchi-Poveromo, il nodo irrisolto delle bonifiche, la gestione delle partecipate e in particolare nel ciclo dei rifiuti il futuro di Asmiu e Cermec in RetiAmbiente.