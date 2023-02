"Lago di Porta, rischio inquinamento resta alto Servono nuove analisi"

C’era anche il Comitato dei Cittadini per la chiusura di Cava Fornace sabato all’iniziativa di Italia Nostra che ha visto la presenza di Legambiente e WWF: lo scopo era visionare lo stato del Lago di Porta e dei corsi d’acqua che lo alimentano. Ha partecipato anche Francesco Mezzatesta, fondatore nonché presidente dell’associazione Lipu, ornitologo di fama internazionale. "Da sempre richiamiamo l’attenzione sulla presenza di fonti d’acqua in prossimità della discarica, una criticità estremamente rischiosa per l’ambiente e l’ecosistema. Non sembra essere dello stesso avviso l’assessore Francesconi che ha minimizzato su questo aspetto – dice il Comitato – Servono analisi immediate sulle acque superficiali e sui sedimenti, un’analisi sulla qualità dell’aria e un censimento sulla flora e fauna. E se davvero ci sarà un nuovo studio dell’università di Firenze ci auguriamo che i risultati siano più approfonditi di quelli che portarono a individuare la marcescenza delle cannette come la causa dei puzzi che ammorbano Strettoia e Renella. Confidiamo che i tecnici valutino correttamente le criticità".