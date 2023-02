"Lago di Porta, luci e ombre Il monitoraggio sia continuo"

La visita guidata, ma potremmo anche chiamarlo sopralluogo, al Lago di Porta, su iniziativa di Italia Nostra con la collaborazione dell’associazione Assiolo e Legambiente, ha avuto una buona partecipazione di pubblico ed ha permesso di fare il punto su alcune problematiche relative sia al lago che al sito della Torre Medicea. La visita al lago ha avuto una guida di eccezione, Francesco Mezzatesta, noto naturalista e ornitologo di valore internazionale, che ha insistito sulla eccezionale biodiversità del lago, il più grande sito europeo di raccolta delle rondini prima della migrazione autunnale. Presenti tra gli altri Bruno Giampaoli di Italia Nostra, Luca Giannelli di Assiolo, Francesco Rossi di Legambiente, Fortunato Angelini, ex presidente del Consorzio di bonifica, e gli ingegneri idraulici Carlo Milani e Roberto Vercelli.

Nel percorso sono stati avvistati cormorani, folaghe, germani, gallinelle d’acqua e aironi, mentre i numerosi appassionati di birdwatching presenti hanno testimoniato l’avvistamento di poiane, tarabusi, martin pescatori, usignoli di fiume, albanelle. In sostanza il lago con il canneto è sembrato in condizioni a prima vista soddisfacenti, ma Mezzatesta ha sottolineato che l’ambiente tipico del canneto è molto delicato e suscettibile per cui la gestione dei livelli idrici, dell’ossigeno presente e della temperatura dell’acqua devono essere costantemente monitorati e la sorveglianza su eventuali scarichi esterni non può mai venir meno.

Sono apparse pessime invece le condizioni del fossetto laterale agli argini del lago che meritano un intervento radicale. Gli ingegneri Milani e Vercelli si sono soffermati proprio sulla gestione dei livelli idrici del lago che è anche cassa di espansione del fiume Versilia per cui va trovato un equilibrio tra le due esigenze di sicurezza da una parte e di naturalità dall’altra. Da Rossi di Legambiente è arrivata la proposta di trasformare in riserva naturale anche l’area, molto bella, a valle del lago in modo da garantirne la necessaria contiguità naturalistica utilizzandola anche per la “festa del lago” da organizzare a primavera.

Sono state rilevate altre criticità, peraltro note, quali la sistemazione degli argini che presentano fessure e cedimenti, il mancato recupero della Casina Matteoli, la necessità di interrare o almeno rendere meglio visibili all’avifauna alcune linee elettriche aeree. La criticità maggiore consiste nella carenza di unitarietà nella gestione naturalistica e di adeguato supporto finanziario e anche su questo sarà necessario fare chiarezza. E’ da auspicare pertanto la rapida approvazione, da parte della Regione, del piano di gestione delle aree naturali fra le quali rientra il Lago di Porta. L’assessore di Montignoso, Giulio Francesconi, ha portato il saluto del Comune assicurando che l’attenzione sul lago non può venire meno e che le criticità vanno affrontate concretamente e conguntamente dai Comuni coinvolti e dalla Regione.