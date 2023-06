Piante ’aliene’ in acqua. Lago di Porta al setaccio

Montignoso (Massa), 15 giugno 2023 – Scatta ancora una volta l’allarme al Lago di Porta e stavolta per la presenza di nuove essenze ‘aliene’. La settimana scorsa, durante un sopralluogo congiunto, il personale dell’ufficio ambiente con un dottorando in Geoscienze e Ambiente dell’Università di Pisa ha effettuato alcuni rilievi batimetrici al Lago di Porta e nel corso del rilievo fatto vicino al capanno costruito dai fotografi nel canneto in destra idrografica della fossa Fiorentina, sul fango è stata rilevata la presenza di alcune piante di Myriophyllum aquaticum. Si tratta di una specie esotica, ossia non originaria dell’Italia, ed invasiva, ossia con evidente e comprovato impatto sulla biodiversità e sulle attività umane.

“Il miriofillo acquatico vive sia in acque dolci che in aree fangose, fuori dall’acqua – spiegano dal Comune –; forma densi tappeti che modificano le caratteristiche fisico-chimiche dell’acqua e impediscono la penetrazione della luce negli strati inferiori della colonna idrica limitando la crescita di altre piante; anche le comunità animali possono subire delle modificazioni, dato che i fitti popolamenti di questa specie favoriscono l’incremento di comunità di zanzare. Il miriofillo si diffonde per frammenti: basta infatti un pezzo di fusto con un nodo di appena 5 millimetri per rigenerare, in condizioni ottimali, un’intera pianta".

Non è la prima volta che la specie viene trovata nella zona del Lago di Porta. "E’ presente da anni nella Fossa Fiorentina, dove è tenuta sotto controllo grazie ad interventi manuali di estirpazione, nella stradina sterrata vicina alla Fossa e in alcune aree e canali al di fuori dell’alvo del Lago", precisano ancora da palazzo civico. E’ però la prima volta che viene individuata "a pochi metri di distanza dall’alveo del Lago di Porta. Desta molta preoccupazione, perché un’eventuale espansione porterebbe ad una rapida colonizzazione degli specchi d’acqua, con la conseguenza di una loro ‘copertura’ ed effetti sull’ecosistema. Le piante trovate al capanno sono state rimosse con le radici e l’area sarà attentamente monitorata. Dobbiamo sottolineare come le vie di accesso utilizzate dall’uomo verso l’alveo del Lago possono portare alla diffusione di specie esotiche e che occorre la massima attenzione. Si raccomanda pertanto di non passeggiare su zone fangose ove è presente il miriofillo onde evitare di diffonderlo e di segnalare la sua presenza, anche in caso di dubbio, all’ufficio ambiente, alla mail [email protected]".