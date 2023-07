L’affondo di Martinelli "Comune non trasparente"

"La legalità e la trasparenza non sono affatto una priorità per l’amministrazione Arrighi". Lo sostiene il consigliere ed ex vice sindaco 5 Stelle Matteo Martinelli, che interviene su alcune questioni emerse nell’ultimo consiglio comunale che si è svolto nei giorni scorsi, come per esempio il grido d’allarme lanciato dal segretario comunale Corrado Grimaldi, che sostiene di non poter svolgere correttamente il suo lavoro per mancanza di personale.

Un intervento, quello di Martinelli, che riaccende i riflettori su una questione che aveva già sollevato lo stesso Grimaldi, e cioè la mancanza di risorse, prettamente umane, che potrebbero far lavorare in maniera più forte la macchina burocratica. Una lettera che aveva indirizzato all’amministrazione comunale e aveva visto una levata di scudi da parte delle organizzazioni sindacali. "Questa affermazione non è una mia opinione politica ma quanto è emerso in consiglio comunale dall’esame del documento di verifica degli obiettivi strategici – prosegue Martinelli –, un elaborato fondamentale del procedimento di programmazione e controllo che gli uffici hanno messo nero su bianco. Un documento dove si riporta che l’attuazione delle singole misure ed adempimenti in materia di legalità e trasparenza risulta di difficile attuazione, sia per la estrema carenza di risorse umane dedicate, sia per la non piena consapevolezza e coinvolgimento complessivo di struttura ed amministrazione in tali tematiche".

Il consigliere pentastellato prosegue nella sua analisi: "Piu avanti viene richiamata una nota di Anac in cui si scrive che la ragione della scarsa qualità dei piani per la trasparenza e della insufficiente individuazione delle misure di prevenzione è senza dubbio, il ridotto coinvolgimento dei componenti degli organi di indirizzo della ‘politica’ in senso ampio. In poche parole, gli uffici comunali hanno certificato lo scarso interesse della sindaca Serena Arrighi e della sua giunta per tematiche fondamentali per la pubblica amministrazione come la legalità e la trasparenza". Poi la stoccata: "Temi tanto sbandierati – spiega – in campagna elettorale ma che evidentemente non sono per nulla una priorità per questa giunta".

Quindi Martinelli passa alle altre questioni affrontate in consiglio comunale, che definisce "stupidaggini e falsità colossali"."Per esempio hanno scritto che nel piano degli investimenti del Comune sono presenti interventi per il recupero del Politeama e per la destinazione di un padiglione di Imm ad eventi sportivi – conclude Martinelli –. Ma nel piano degli investimenti non c’è nulla di tutto ciò. Questi strafalcioni danno la misura della superficialità, impreparazione e inadeguatezza con cui la giunta Arrighi sta portando questioni delicatissime per il territorio".