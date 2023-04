L’affondo di Giuliani all’eredità Persiani "Parcheggi salatissimi per le famiglie"

"A destra litigano per le poltrone ma quando c’è da mettere le mani in tasca ai massesi vanno d’amore e d’accordo" esordisce così l’esponente del Pd Claudia Giuliani (nella foto), responsabile donne democratiche provinciale, nel suo atto di accusa contro la giunta Persiani. "Il sindaco se ne è andato via, buttato giù dai suoi, ma lasciandoci un regalino molto costoso e, credo, assai poco gradito dai massesi: un aumento spropositato del costo dei parcheggi in centro città e orari a dir poco incomprensibili per gli abbonati sul lungomare" spiega Giuliani. "Si tratta di misure – è l’accusa della responsabile donne dem apuane – che danneggiano oggettivamente i nostri imprenditori del commercio e del turismo. Chi ha i negozi o pubblici esercizi in centro a Massa già è costretto a subire la concorrenza dei centri commerciali che ai propri clienti offrono il parcheggio gratuito, in più adesso questa tassa nascosta e aggiuntiva, che pagano i loro clienti, è stata pure aumentata con ovvie conseguenze negative. Persiani colpisce i nostri commercianti, come se non fossero già colpiti a sufficienza dall’inflazione che, erodendo i salari delle famiglie, sta facendo crollare i consumi. Manderò a Persiani l’ultimo rapporto Istat che purtroppo certifica un ulteriore calo del potere d’acquisto e quindi della capacità di spesa delle famiglie".

"Sul lungomare invece la geniale (si fa per dire) idea di Persiani è che chi si è abbonato, spendendo ben 90 euro, può parcheggiare fino alle 19 fino al 14 giugno e poi fino alle 23. Perché questa differenza? E chi lo sa? Il fatto è che se qualche abbonato lascia l’auto parcheggiata dopo le 19 approfittando delle belle giornate di questo aprile o di maggio e primi di giugno, rischierà una multa pur avendo già sborsato al Comune 90 euro" puntualizza Giuliani. "Sarebbe utile quindi prevedere parcheggi gratuiti o sconti per gli anziani con difficoltà deambulatorie e per papà e mamme che vanno in centro città coi figli piccoli e carrozzine o passeggini al seguito. Così come sarebbe una scelta intelligente prolungare dalle 19 fino alle 23 il parcheggio sul lungomare per chi ha un

abbonamento" conclude Giuliani.