Laetitia Ky con il marmo aiuterà le giovani artiste

di Cristina Lorenzi

Affascinata dal marmo bianco Laetitia Ky ha promesso che si dedicherà alla scultura con un progetto dedicato a quella pietra preziosa, proprio nelle cave di Carrara. E da quel progetto una collaborazione con una Fondazione locale alla quale donerà le sue opere per finanziare gli studi di giovani artiste.

Da quell’angolo di Africa dov’è nata, alla periferia di Abijan in Costa d’Avorio, a poco più di 20 anni Laetitia Ky ha urlato il suo grido a tutte le donne del mondo. E fra una mostra alla Tate modern di Londra e una presentazione a Parigi, ha trovato il modo di raccontarsi al folto pubblico di Spazio Alber1ca, in una sala di San Giacomo affollata, accompagnata dal curatore Alessandro Romanini che l’ha voluta alla Biennale di Venezia, intercettata grazie all’impegno e alla tenacia di Marina Babboni e Paola Pitanti.

E’ riuscita a trasformare un evento internazionale in una chiacchierata fra amici. Introdotta dalla presidente Luciana Ceccarelli e intervistata dallo stesso Romanini, docente all’Accademia di Belle arti, ha raccontato il suo debutto e la sua formazione: con la sorella che la fotografava nella cameretta di casa ha cominciato a postare immagini eloquenti di quanto acconciature studiate ed espressive possano trasmettere.

Da qui il corteggiamento degli ambienti artistici dalla moda e del cinema (Laetitia è reduce da Berlino con l’unico film italiano in cui è protagonista Disco Boy di Giacomo Abbruzzese). Così dal recupero di quell’antico linguaggio dei capelli ha fatto un potente strumento di lotta ed emancipazione in aiuto di tutte le donne che nei vari angoli del mondo stanno vivendo discriminazioni e ingiustizie.

Le hanno insegnato che erano simbolo di perdizione. Le avevano detto che dovevano stare corti e rasati. Dall’infanzia ha lottato con i suoi capelli, sempre troppo corti, troppo stretti in trecce dolorose, troppo ribelli alle stesure e alle pettinature che le imponevano. Talmente ribelli che pur di non stare costretti in modi lontani dalla propria natura a un certo punto hanno cominciato a cadere. Una lunga battaglia quella di Laetitia Ky con i suoi capelli, quello scomodo simbolo di vitalità per le donne africane che un sistema malato ha sempre cercato di tenere a bada con costrizioni e usanze punitive.

Così da oggetto di tortura e di penalizzazione per tutte le bambine ne ha fatto un potente strumento di emancipazione e di lotta. I suoi capelli, le sue acconciature, le sue sculture con fango e fil di ferro stanno facendo il giro del mondo. Hanno incoraggiato ragazze insicure, dato la forza alle donne d’Africa, sensibilizzato le donne occidentali su lotte adesso ancora necessarie come la parità dei diritti e l’uguaglianza, aiutato la battaglia delle iraniane.