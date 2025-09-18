Ladri in azione alla ’Lavenza’. Incursioni notturne in pizzeria. Fermate 2 persone sospettate

di Alfredo Marchetti

"C’era qualcosa che non mi tornava: vedevo degli ammanchi di denaro in cassa. Non ho mai sospettato dei miei dipendenti, ma non mi tornava qualcosa. Avevo fatto presente la cosa. Poi mi hanno avvertito stamani (ier, ndr) i carabinieri che erano stati portati in caserma due persone". A parlare è Anna Barbieri, 9 anni da dipendente della pizzeria ’Lavenza’, 10 da titolare di un punto di riferimento del quartiere. La sua pizzeria ha ricevuto la visita dei ladri. Sulla dinamica stanno adesso indagando i carabinieri, c’è ancora tutto aperto, ma pare che due persone siano entrate nel locale, di notte, entrando da una finestra, portando via alcune bottiglie e il fondocassa. E questo parrebbe per più volte. Poi la notizia ricevuta dalla titolare ieri mattina: "Mi sembrava giusto dirlo, visto che qui si parla sempre di sicurezza, anche per dare una speranza ai miei colleghi". Come detto le indagini dei militari sono ancora aperte, sta di fatto che due persone sospettate sono state portate in caserma per essere ascoltate. Nelle prossime ore conosceremo con più chiarezza i risvolti di questa vicenda.

Una situazione particolare sull’aspetto della sicurezza sta vivendo Avenza. Malviventi dall’inizio dell’anno hanno rubato al centro ‘Bellessere’ di Nazzano, in una sala slot di viale XX Settembre, alla pasticceria Serena, all’Apuan bar, alla barberia etnica di via Sforza, al Salon Service, e a Marina di Carrara nei bar Horus, Glamour e al negozio per celiaci Granò. Prima della fine di gennaio la banda del tombino aveva messo a segno tre colpi a Nazzano, il primo alla pasticceria Lièvita e a distanza di pochi minuti al ristorante Extra, e il terzo al Salon Service di Avenza, visitato due volte dai malviventi. Poi ci sono al centro estetico L’angolo del Benessere di via Sforza, la doppia visita alla pasticceria Chantal, il doppio colpo alla Fibro Edil di viale Turigliano, e quello nel negozio di biciclette dietro il supermercato Esselunga. Insomma tutte attività commerciali di Avenza, la zona prediletta da questa banda di malviventi, che a detta di tutti abita proprio nelle vicinanze della stazione e dunque conosce molto bene la zona e come muoversi. Ad oggi la presenza di sistemi di videosorveglianza pubblici come quelli degli esercizi commerciali non sembrano aver avuto effetto sui malviventi, visto che i furti proseguono.