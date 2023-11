Ladri in azione ad Avenza. Raid nell’appartamento. Rubata la fuciliera blindata

È caccia alla banda che nella notte tra venerdì e sabato ha fatto irruzione in un appartamento di Avenza. I ladri hanno agito secondo un protocollo preciso e con un’azione fulminea si sono impossessati di una fuciliera blindata, forse pensando che all’interno ci fossero dei preziosi. Il raid è avvenuto in un palazzo di viale XX Settembre, tra la rotonda della Centrale e quella della Doganella. Hanno agito indisturbati tra le 22 e le 22,30 approfittando dell’assenza del padrone di casa.

L’uomo era a cena fuori con degli amici e i ladri (uno da solo non avrebbe potuto trasportare la fuciliera fuori dall’appartamento) dopo aver forzato la porta della sua automobile, si sono impossessati delle chiavi di casa che erano all’interno dell’abitacolo. A questo punto hanno letto l’indirizzo di residenza sulla carta di circolazione e si sono diretti a colpo sicuro nell’appartamento, molto distante dal luogo in cui il proprietario stava cenando con gli amici.

Una volta sul posto hanno aperto il portone d’ingresso con le chiavi e dopo qualche rampa di scala anche la porta blindata. Una volta all’interno, forse dopo una rapida ispezione, non trovando niente di prezioso hanno pensato che il malloppo fosse nascosto all’interno della fuciliera blindata, e così senza pensarci l’hanno portata a braccio fuori dell’appartamento. Un raid mirato di cui nessuno si è accorto. I ladri hanno agito rapidamente senza fare rumore per non attirare l’attenzione dei vicini. Ad accorgersi che l’appartamento era stato visitato dai ladri è stato un condomino, che rincasando ha visto la porta del vicino aperta. Una caduta di stile che i ladri potevano risparmiarsi visto che avevano le chiavi dell’appartamento, e per non dare nell’occhio avrebbero potuto tranquillamente richiudere la porta blindata, o forse non ne hanno avuto il tempo perché allarmati da qualche rumore.

Sul posto per raccogliere la denuncia e fare i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri, che sono arrivati tempestivamente dopo la chiamata di soccorso del proprietario dell’appartamento violato. Adesso gli uomini dell’Arma hanno già acquisito tutti i filmati delle telecamere presenti in zona e li stanno visionando scrupolosamente. I carabinieri oltre ad eventuali tracce stanno anche esaminando luoghi isolati dove i ladri potrebbero avere abbandonato i fucili in cerca di qualcosa che possa ricondurre all’identità dei malfattori. A differenza delle pistole, infatti, i fucili non sono considerati preziosi e spesso i ladri se ne sbarazzano.

